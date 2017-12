Inhibe los delitos presencia policiaca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No se presentaron hechos delictivos en las zonas comerciales durante la primera semana del operativo de seguridad de las fiestas decembrinas que inició el pasado 11 de diciembre, debido a la presencia policiaca en el sector, informó el supervisor de la Policía Municipal, Juan Alberto Salcido Ley.



"Hasta ahorita no ha habido hechos sobresalientes, se ha conservado, se ha mantenido la seguridad y continúa con esto el número de elementos y no ha habido ningún hecho relevante", dijo.



En cuanto el apoyo carretero para los viajeros y paisanos, la directora de Tránsito en Hermosillo, Janneth Elena Pérez Morales indicó que se colocaron dos casetas con elementos suficientes en las salidas Norte y Sur de la ciudad para brindar el servicio a quien lo necesite.



"Un módulo está cerquita de la caseta de cobro y el otro está cerca de una gasolinera que está en la salida a Guaymas, ahí hay personal y está las 24 horas para asistir a los ciudadanos, así como el personal de la Policía Turística haciendo recorridos constantes por el mismo trayecto y ayudando a los paisanos", dijo.



Para evitar embotellamientos en la salida Sur de Hermosillo, agregó, el pasado viernes se implementó el servicio de apoyo de control manual en tres semáforos de la zona y que así fluya con mayor agilidad el tránsito vehicular.



Detalló que estos cruces se ubican en el Periférico Sur y Mecánicos; Periférico Sur y Solidaridad; y Libertad y Clouthier.