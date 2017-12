Molesta fuga de agua a vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Y Griega manifestaron su enojo por una fuga de agua potable que surgió hace dos días en la calle De los Vaqueros, entre bulevar Calpulli y De los Labradores, de la cual piden su reparación.



El problema no es nuevo, es frecuente, fue lo que comentaron residentes de la colonia, donde un pequeño arroyo se formó por el correr del líquido.



"Con cualquier lluvia se revienta el tubo, siempre ha sido la batalla aquí porque mucha agua se ha tirado y pues no podemos hacer más, no es la primera vez que pasa esto, siempre que llueve se deslava la calle y se llena de agua", mencionó Yolanda Santacruz, vecina afectada.



Echar escombro para evitar que la calle quede en pésimo estado es lo que hace cada vez que el tubo revienta, informó don Aurelio Torres, para quien el problema también se debe a lo viejo de la tubería.



"Cualquier agüita se lleva la tierra y alguna piedra le pega a las abrazaderas y botan el tubo, todo el tiempo es la misma y es una batalla, me extraña que no tenga más abrazaderas y es que esos tubos son muy viejos; yo me pongo a rellenar la calle con escombro para que no se ponga más fea de lo que está", señaló.



Cientos de litros de agua se han desperdiciado de un tubo de 4 pulgadas, por lo que residentes de la calle De los Vaqueros y de alrededor solicitaron a Agua de Hermosillo su inmediata reparación.