"Golpean" lluvia y frío en invasiones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La lluvia dominical hizo que se sintiera más el frío en Hermosillo, pero sobre todo en las zonas más desprotegidas, como en las invasiones, donde los habitantes recurrieron a fogatas para calentarse un poco.



El clima ha ayudado poco; el viento, los nublados y las lloviznas hacen más calador el frío para los ciudadanos más vulnerables, pues sus casas de lámina, lona y cartón no son lo suficientemente calientes.



Las noches del pasado fin de semana fueron muy pesadas para don Jesús Morquecho, quien afirmó que el frío es más pesado bajo techos y paredes de lámina, material del cual esta hecha su casa en Las Peredas.



"Está haciendo frío, siempre está fuerte y aquí me la paso arropado; en las noches es muy helado por la lámina y no alcanzan las cobijas para el frío que está bastante fuertecito, el clima se puso muy feo y más helado se pone en las noches", comentó.



Ramona Gutiérrez, habitante de invasión Altares, manifestó que durante las mañanas la brisa ha bajado hasta su casa, donde el techo trasmina pequeñas gotas de agua helada.



"Mi casa es muy helada pero yo le forro, por dentro está forrada con madera y arriba a ver qué le pongo porque pues siempre se pasa lo de la brisa, las gotitas y nos caen en la cabeza y pues nosotros ahí tenemos leña para hacer fogatas, es la única forma de darnos calor", mencionó.



A pesar de la intensidad de los gélidos vientos en la ciudad, los habitantes de las invasiones Altares y Peredas prefieren las heladas que el calor, porque aseguraron que con una fogata y una taza de café es seguro quitar el frío.