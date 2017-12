Solicitan limpieza en canal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Hacienda de la Flor manifestaron su enojo ante la basura que se encuentra en el canal de la calle Fidel Velázquez, entre el bulevar Francisco Serna y Paseo Río Sonora, del cual piden su limpieza.



Francisco Domínguez, residente afectado, comentó que el canal se mantiene sucio debido a los desechos depositados por los habitantes de la colonia, situación que los mantiene preocupados.



"Esta es basura de meses y es un cuchitril porque vea nada más el montón de basura que hay, y no es más que la gente de esta colonia, que se le hace fácil venir a echar la basura ahí, es alarmante porque nosotros mismos estamos ayudando a esto", aseveró.



Ver que la gente pase con bolsas de basura a echarla al canal ha provocado más que enojo a Patricia Valenzuela, quien señaló que es un terrible daño el que se está provocando.



"No se vale que la gente muy cómoda venga y tire basura aquí, yo desde que me acuerdo no hay un solo día que diga que esto ha estado limpio; yo he visto que vengan a echar basura, no saben el daño que nos están haciendo porque todo eso de ahí es puro veneno a largo plazo", afirmó.



Los habitantes de la Hacienda la Flor solicitaron al Ayuntamiento la limpieza del canal y pidieron a los demás residentes que mantengan limpio el sitio, pues este es un gran foco de infección.