Priorizan seguridad, obras y desarrollo en presupuesto 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las áreas de seguridad, infraestructura y desarrollo social, tendrán prioridad de presupuesto para el próximo año con la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.



Luego de aprobarse por mayoría en sesión de Cabildo, el alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, detalló que el presupuesto es de cerca de dos mil 800 millones de pesos más el de las paramunicipales.



En el tema de seguridad afirmó que después de la desaparición del Centro Alerta, se creará un centro de inteligencia, además de continuar con el programa de Parque Vivo que lleva actividades de esparcimiento a las colonias.



"Las prioridades seguirán siendo seguridad, infraestructura social y la infraestructura, como continuar con el circuito de parques, bacheo, la idea es tener un centro de inteligencia de seguridad, tener mucha mejor información para la prevención y fortalecer el programa Parque Vivo", dijo.



El alcalde Manuel Ignacio Acosta aseveró que no hay plazas nuevas y que la fusión de las dependencias de Fomento Económico y Turismo disminuiría el número de plazas, pero en el documento presentado por regidores se contempla un incremento en ambas dependencias.



En Fomento Turístico pasó de tener doce plazas en 2017 a tener 28 para el 2018, mientras que a pesar de la fusión, Fomento Económico pasó de tener 21 plazas en 2017 a tener 22 para 2018.



"Tienen la información que no es precisa, al contrario se está haciendo un redimensionamiento fusionando plazas, dependencias, se está haciendo ajuste (redimensionamiento) en desarrollo urbano, infraestructura, tesorería y la fusión entre desarrollo económico y turismo", declaró el presidente municipal.



Luego de que regidores del PAN informaran que en el documento de la propuesta del presupuesto de egresos venía la creación de 456 nuevas plazas, el presidente municipal afirmó que se trata de un redimensionamiento de las mismas.



El regidor del PAN, César Rascón, expuso que en comparación con el 2017, para el 2018 había un incremento de 456 plazas que representarían un gasto de 300 mil pesos adicionales cada mes.



Según el documento mostrado por los regidores, se indica que en 2017 había un total de cinco mil 335 plazas, pero para 2018 cinco mil 791 plazas, con incremento en áreas como Oficialía Mayor y Servicios Públicos.



"Comparado con 2017 vienen presupuestadas 456 nuevas plazas, esto quiere decir que seguramente, como es año electoral, van a utilizar esas plazas para campaña, si revisamos las dependencias la mayoría son de pendencias no operativas", expresó.



El departamento de Comunicación del Ayuntamiento dio a conocer que según el área de Recursos Humanos, el incremento en el número de plazas se debe al redimensionamiento por jubilaciones.



En el caso de Oficialía Mayor, que presenta un incremento de 261 plazas, se consideran los jubilados y pensionados que hubo en el año y se tienen que asignar a una dependencia para que continúen los pagos.



Además, se explicó que algunas de las supuestas plazas nuevas se debe a que Parques y Jardines pasaron a ser parte de Servicios Públicos, así como de empleos temporales que deben ser presupuestados.