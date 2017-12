Usan maestros del Cobach "guardadito" por falta de salario

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pagos con tarjeta de crédito, utilizar el "guardadito" o pedir prestado han sido las acciones a las que han tenido que recurrir docentes, trabajadores de servicio y administrativos del Colegio de Bachilleres que desde el 30 de noviembre no habían recibido el pago quincenal y el aguinaldo.



Adriana Martínez, orientadora educativa del Cobach, señaló que se ha visto en la necesidad de utilizar las tarjetas de crédito ante la falta del pago para cubrir los gastos de alimentación y servicios.



"No nos queda de otra, no hemos recibido dos quincenas y el pago de prestaciones, mientras que algunos otros el aguinaldo, estamos con temor de no poder pagar las tarjetas a tiempo", manifestó.



Para los afectados, esta temporada del año es la más difícil por los gastos que se realizan, como la compra de regalos, alimentos, vestimenta, despensa y el pago de los servicios como agua, luz y gas, entre otros.



Esta situación aqueja a poco más de 2 mil trabajadores y docentes del sistema Cobach en Sonora, quienes no han recibido el pago de la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre, además del aguinaldo, así como cuatro prestaciones.



El líder del sindicato, Jesús Lugo Gámez, señaló que por parte de la Secretaría de Educación Pública está retrasado el pago a mil 600 trabajadores administrativos, docentes y de confianza.



Se espera el pago de 100 millones de pesos por parte de la SEP, sin embargo ha sido detenido y no se ha podido realizar el pago al personado, detalló.



"Es un adeudo donde vienen las participaciones de octubre, noviembre, entre otras que si bien es cierto el Colegio nos ha pagado desde el mes de agosto, el Gobierno federal no lo ha hecho efectivo", comentó.



Con el recurso estatal se pago el aguinaldo a personal sindicalizado, dijo, pero alrededor de 350 trabajadores de confianza aún no han recibido su paga, como secretarias, directivos, intendentes o docentes comisionados que no han recibido aguinaldo y quincena.



Aunque es periodo de exámenes, poco menos de 25 mil alumnos continúan asistiendo para presentarlos, además se ponen de acuerdo con sus respectivos maestros para su reprogramación.



"Los estudiantes no van a estar desatendidos, no se les va afectar en ningún momento la situación y se busca cómo resolver esa problemática", manifestó.



ESPERAN PAGO: COBACH



El director del Sistema Cobach, Víctor Gamiño Casillas, indicó que la Federación les brindó este lunes una parte del recurso que corresponde a poco más de 10 millones de pesos.



"Estamos en un periodo de austeridad, la SEP sufrió un recorte de recursos por lo que hubo un retraso de subsidio en el Cobach; la dependencia nos debe poco más de 100 millones de pesos de enero a la fecha", comentó.



Debido a una ampliación estatal de casi 60 millones de pesos se había cubierto la demanda pero este apoyo ha llegado a su límite, por lo que es necesario el pago de la SEP para cumplir con los trabajadores, explicó.



"En el transcurso de los días la Federación estará liberando el monto que nos deben, se espera que esto sea a más tardar a fin de mes", puntualizó.



El paro de labores fue solamente ayer de 06:00 a 18:00 horas en los 33 planteles de Cobach, ocho en Hermosillo y un Sistema en línea.



PROTESTAN EN PALACIO



Alrededor de 30 docentes de los diferentes planteles del Colegio de Bachilleres (Cobach) se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo de la Gobernadora para el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre.



Eleazar Herrera Araujo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres, indicó que de acuerdo con información de las autoridades educativas el retraso en el pago de sueldos corresponde al Gobierno federal.



"Estamos aquí para solicitarle a la Gobernadora que intervenga en el caso porque nosotros ya no podemos hacer más", señaló el líder sindical.Se trabaja para que el pago de 100 millones de pesos quede a más tardar este mes y se atienda el problema, aseguró Enrique Palafox Paz, delegado de la SEP en Sonora.



Este lunes entregaron poco más de 10 millones de pesos, refirió, el cual, aunque no es una solución definitiva buscará subsanar parte de la necesidad mientras llega el recurso restante al sistema Cobach.



"Esto es sólo una ‘aspirina’ pero vamos a continuar trabajando para que la Federación baje el recurso necesario, hubo un retraso no solamente en Sonora sino en toda la Federación, ahorita se acaban de entregar de 10 millones 900 mil", apuntó.



Se espera que antes que termine al año fiscal esté solucionado el problema, dijo, que se originó por una modificación en una condición de los dos sindicatos para pagar tiempo, antigüedad y otros temas, por lo que pudo haberse detenido el recurso por esa causa.