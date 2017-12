Apoyarán a "Franciskini" ante explotación de marcas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La consultoría de propiedad intelectual Emcon aseguró que "blindará" la frase "¿Se va a hacer o no se va a hacer las carnita asada?" y a su autor, "Franciskini", ante la explotación a la que marcas y empresas les han sometido.



Luego de que se difundiera información acerca del interés de un empresario jalisciense por registrar con fines lucrativos la frase que hiciera famoso en las redes sociales al hermosillense Francisco Efraín Romero Chaidez, de 39 años, la empresa sonorense se vio interesada en asesorar y apoyarlo.



"Nos estamos concentrando en crear una base sólida de solicitudes de eslogan y derechos de autor a favor de Francisco y tenemos tiempo para solicitar una observación para que ese tramite (del jalisciense) no proceda; no es necesario intervenir ahorita con una denuncia penal.



"Lo estamos haciendo con otra estrategia y lo vamos a lograr sin ningún problema; ellos están perfilándose por el giro restaurantero y nosotros estamos blindando completamente todos los productos y servicios de los que Efraín puede acaparar las miradas y la atracción de las distintas marcas", aseguró Fernando Sañudo, director de Emcon.



ESPERAN RESULTADOS



Los resultados serán visibles en un lapso de 4 a 6 meses, afirmó, donde lo que se busca es que Francisco Efraín comience a recibir regalías formalizadas a través de contratos con las empresas que requieran sus servicios, donde Emcon fungirá como intermediaria.



"Hay quienes piensan que como empresa estamos buscando lucro", dijo Sañudo, "con toda sinceridad, no tenemos esa necesidad, somos un grupo empresarial y no dependemos de un asunto como el de Francisco para sobrevivir como negocio, ni tampoco por un tema publicitario.



"No pretendemos colgarnos de nadie, pero lo que estamos viendo es que se están cometiendo ciertos atropellos...", dijo.



, más en el caso de Guadalajara y de otras empresas que sinceramente nada más lo traen en una carnita asada.



"Él ya es un personaje a nivel internacional que merece que se le respeten sus derechos de propiedad intelectual y le paguen sus regalías con sus participaciones", afirmó Sañudo, quien ofrecerá sus servicios de manera gratuita a Francisco y a su familia, con el propósito de que mejore su calidad de vida.