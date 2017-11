Causa predio sucio molestias a vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Apache se quejaron de un predio con basura, maleza y refugio de "maleantes" ubicada en la calle San Felipe, entre San Gerónimo y Apache Oriente, pues les ha provocado problemas.



Don Fausto Aragón, habitante colindante al terreno, comentó que el sitio lleva muchos años en ese estado y que durante todo ese tiempo en abandono ha servido de basurero y refugio de personas.



"Es un cochinero el que hay ahí, aparte se meten los vagos y hacen mucho daño, es que aprovechan porque está solo y no vive nadie ahí. Están checando a ver qué hacen y luego es un cochinero de basura y también echan perros muertos", mencionó.



La basura mayormente es arrojada por vecinos de la colonia, aseguró Sofía Reyes, quien pidió a los demás habitantes no seguir contaminando el terreno, pues son muchos animales y malos olores que este ha causado.



"Es una peste la que sale del terreno ese, la mera verdad ya no aguantamos porque es un cochinero. A la gente le vale, viene y tira basura; esto no es problema del Ayuntamiento, es problema de los vecinos que son los que lo han mantenido así. La única solución es que ya no lo hagamos para evitar el animalero y las pestes", afirmó.



Colonos solicitaron no depositar basura ni escombro en el sitio, además creen que es importante mantener más vigilancia entre ellos para evitar que siga operando el lugar como refugio de "vagos".