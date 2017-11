Dejan sin placas a monumentos y edificios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace meses algunos monumentos o edificios de la ciudad han sido víctimas del robo de placas, y muchas de ellas no han sido repuestas, ya sea por falta de presupuesto o por el temor de un nuevo despojo.



"El robo de placas de metal, como las de bronce, incluso las de fierro, es un problema que no existiera si no hubiera negocios que los compraran y lamentablemente por uno la pagamos todos", reconoció el representante de una empresa recicladora de Hermosillo.



En los últimos meses, el bronce ha sido el material más cotizado por la delincuencia hermosillense, ya que desde el mes de octubre del 2016 comenzaron a registrarse robos de placas conmemorativas, tanto en instituciones como en monumentos.



En noviembre de 2016, fue robada una placa de bronce del exterior del edificio de la Sociedad Sonorense de Historia, situada por la calle Rosales y Elías Calles, en la cual estaba plasmada el nombre de la asociación.



"Esa placa se la robaron el año pasado y medía como 50 centímetros, parece que usaron la herramienta adecuada y todo, porque hicieron hoyos profundos en la pared para poder sacarla y eso que es de pura piedra", indicó Faviola Arrizón.



La administradora de la Sociedad Sonorense de Historia destacó que la placa tenía alrededor de 31 años cuando fue robada y las autoridades no pudieron encontrarla, a pesar de que el objeto es original y único.



REGISTRAN 6 ROBOS



El Instituto Sonorense de Cultura reveló que fueron seis las placas que robaron de algunos monumentos y edificios históricos en Hermosillo en los últimos meses de 2016.



El 26 de marzo de este año se robaron una placa conmemorativa que estaba a las afueras de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la colonia San Benito, y permanecía en el lugar desde 1982, de acuerdo a lo que comentó el sacristán del templo. "Ahí había permanecido desde entonces, pero los que la quitaron tuvieron que haber sido entre tres o cuatro, porque estaba muy pesada, además llevaban herramienta y todo, la pared de piedra ni la dañaron, yo creo que sabían cómo quitarla", señaló.



El 17 de abril en el mismo predio se registró otro robo similar, ya que los "amantes de lo ajeno" se llevaron un busto de bronce con la figura del presbítero Jaime Salcido, fundador de la parroquia, mismo que permanecía en el patio frontal del lugar.



Los monumentos que se encuentran en algunos bulevares de Hermosillo también han sido víctimas de la delincuencia en más de una ocasión, como el busto de Luis Donaldo Colosio, el monumento del general Rodríguez y la estatua alusiva al policía "El Moralitos".



La placa que por más de 30 años permaneció en el Instituto Sonorense de Cultura, frente a la Plaza Hidalgo, también forma parte de la lista de robos, y la que aún permanece en el edificio del Colegio de Sonora, se la han intentado robar varias veces.



"La placa no se la alcanzaron a llevar porque tenemos guardia de seguridad, pero sí dañaron la estructura y tuvimos que repararla, pero hemos sufrido otro tipo de robos, como la mayoría de los edificios de aquí del Centro, falta más vigilancia", externó Luis Fernando Loya, jefe de Recursos Materiales del Colegio de Sonora.



NO SE ARRIESGAN



El propietario de una de las recicladoras más importantes de la ciudad señaló que son pocos los negocios que llegan a adquirir ese tipo de material, ya que la mayoría de los objetos provienen de actos ilícitos.



"Yo no me voy a arriesgar a comprar ese tipo de material, si ya es bien sabido de que esas figuras o placas son únicas y muy probablemente fueron robadas; no sacrificaré a mis empleados ni me voy a arriesgar por algún objeto de poco valor", dijo.



Claramente existen negocios que compran ese tipo de materiales, agregó el empresario, pero son establecimientos que no están constituidos legalmente y son muy pocos, por lo que es a las autoridades a quienes les compete regular esa situación.