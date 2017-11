Prende fogatas contra el frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la parte más alta de la invasión El Guayacán vive con su familia María del Carmen Gómez Ayala, donde su refugio es una diminuta casa de lona y cobijas viejas que poco sirven para brindarle protección durante el invierno.



En algunas partes del terreno donde vive María del Carmen aún se ve el rastro de leña quemada, pues aseguró que en las noches el frío hace presencia y prender lumbre es una solución momentánea, a pesar de que el calor aún sigue en el día.



Las lonas de su vivienda se encuentran con grandes hoyos por donde el viento helado de las madrugadas entra aumentando más el frío, pues tan sólo tiene una cobija para abrigar a toda su familia.



"Mi casa está hecha de lonas y tablas, de lo que encuentre le pongo ahí, cobijas también, hay mucha necesidad aquí y es que se siente mucho el frío porque mi casa no cubre mucho.



"Necesitamos cobijas o algo, porque ya está empezando el frío y más en la noche; nosotros tenemos una cobija y no es suficiente para cubrirnos del frío que es muy pesado aquí en El Guayacán", aseguró María del Carmen.



La vida dentro de la invasión es difícil en el invierno, por ello la madre de familia realiza fogatas para entrar en calor, y en su pequeña hornilla prepara atoles y café para darle a sus hijos, pues el frío llega a calarle los huesos.



"Para pasar el frío hay veces que me arropo con mis hijos en la cama, también hacemos fogatas, lumbre, y cuando me pongo a guisar, ahí están todos hechos bola, sentados a un lado de la hornilla; andamos tomando las maicenas, café con leche, y no falta alguna crema o algo", aseguró.



La familia de María del Carmen Gómez Ayala además de no contar con cobijas, les hace falta ropa abrigadora para pasar el invierno en la invasión que ha sido su hogar desde que se fundó.