Diario de una lucha contra el cáncer: Cruz Rendón Quijada

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Mi nombre es Cruz Rendón Quijada, tengo 53 años de edad y vivo en Agua Prieta.



En marzo del 2010 me atendió el oncólogo y dijo: “Lo que veo en este estudio es un posible cáncer de mama”. Pregunté: “¿Qué hay que hacer doctor?”. “Voy a operar y hacemos un estudio transoperatorio, si sale negativo sólo cerramos y ya, pero si sale positivo se retira el seno”, dijo.



Yo contesté: Doctor, haga lo que tenga qué hacer, no quiero biopsias, opéreme ya.



Mi reacción fue con risas, pero dentro de mí la negación: No puede ser, espero que no sea un cáncer, me decía a mí misma.



Mi familia estaba muy preocupada por mí, sobre todo mi esposo y mis hijos, aunque siempre les dije sonriendo: “No se preocupen todo va a estar bien”.



Se programó la cirugía para el día 3 de junio del 2010. A partir de ese día empezó el viacrucis, la pesadilla, una cirugía muy dolorosa.



Cuando desperté de la anestesia, lo primero que hice fue tocar mi pecho... mi seno ya no estaba. Comprendí que el tumor que sacaron salió positivo y ahora tenía cáncer… aún así lo seguía negando.



Empezó el tratamiento con quimioterapias: Un total de seis sesiones cada 21 días. Esos venenos que se sienten en cuanto empiezan a entrar al organismo vía intravenosa, inflamación abdominal, estreñimiento o diarreas, náuseas, vómitos, olfato sensible, alergias por todo el cuerpo, dolor de huesos... y a los quince días se va el cabello.



El proceso pasó rápido, pero yo no quería volver a mirarme en un espejo desnuda de la cintura para arriba: La mutilación es grotesca, hasta comprar una blusa ya no es lo mismo.



Aparentemente todo estaba bien, pero en septiembre del 2012, al hacerme una exploración, descubrí un pequeño bulto sobre una de mis costillas en el pecho del lado derecho. Acudí a hacerme un ultrasonido y fui al oncólogo.



La confirmación fue de pesadilla: Una nueva actividad tumoral se estaba formando, lo que el oncólogo llamó residual local.

Yo le dije espantada: “Opéreme ya doctor, pues está cerca el hueso y también del pulmón”.



Me operaron por segunda ocasión en octubre del 2012, y recibí cuatro quimioterapias más agresivas que las primeras: Dolor de huesos, se cayeron mis uñas, se levantó la piel de mis pies como si hubiera caminado sobre brasas ardiendo y recibí 25 radiaciones.



Pasaron cuatro años. En 2016 empecé a tramitar la reconstrucción de mi seno y al mismo tiempo empecé a sentir un dolor en la cadera del lado izquierdo, cada vez más fuerte. Pasó el año entre médicos oncólogos, traumatólogo y neurocirujano, radiografías, más estudios, tomografías… hasta que apareció el problema que yo ya me temía: Metástasis de cáncer de mama en hueso.



Esta vez fue diferente, había mucho dolor, un dolor sordo y punzante que me incapacitaba. El diagnóstico me lo dieron en marzo de este año y esta vez me dejó sin fuerzas, casi vencida.



¿Dónde más estaba el cáncer en mi cuerpo? Me iniciaron con tratamiento de quimioterapia vía oral por los próximos cinco años, radioterapia en junio y tratamiento intravenoso para recuperar el hueso dañado.



Las recomendaciones que yo te puedo dar son: Siempre hazte tus estudios de salud a tiempo, hazte la autoexploración de mama, el Papanicolaou, la mamografía a partir de los 40 años, ultrasonido a partir de los 25 años.



Esto te ayudará a un diagnóstico temprano y a lograr curar un cáncer detectado a tiempo; presta especial atención a los factores de riesgo, como familiares directos que hayan padecido cáncer (padres, abuelos, hermanos); alimentación, obesidad, practica algún ejercicio; procura no usar hormonales como anticonceptivos sin control médico.



Si estás padeciendo un problema de cáncer mantén siempre una actitud positiva, no le abras la puerta a la depresión, pues ésta enferma más; siempre ríe, escucha música, canta, baila, haz lo que quieras, di lo que quieras decir, aprende cosas nuevas... te aseguro que el proceso se sentirá más leve.



Siempre he tenido fe en Dios, pero hay circunstancias que agrandan esa fe y te ayudan a hacer amistad con Dios, a hablar con Él.



Aprendes a agradecer tantas cosas en la vida que son regaladas, que son una bendición. Yo estoy segura que sigo aquí por gracia de Dios y así será hasta que sea su voluntad, porque esa no la podemos cambiar.