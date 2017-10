Vive con el deseo que su hijo mejore

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Cada día doña María coloca una esponja gastada sobre el suelo y la cubre con una colcha para evitar sentir el calor del pavimento donde reposa, mientras espera que un médico le informe el estado de salud de su hijo.



Desde el pasado viernes María Anaya Zuján llegó a la capital sonorense en busca de una mejor atención para José Ramón Peña Anaya, un hombre de 39 años de edad que fue diagnosticado con Guillain- Barré.



A lo largo de siete días la madre de José Ramón ha permanecido desesperada en la explanada del Hospital General del Estado, donde cuenta las horas para saber cómo está su hijo y cuánto costará la atención médica que recibe.



"Aquí nos quedamos por la razón de estar esperando qué pasará, cualquier noticia, porque uno por los hijos se desespera, entonces yo prefiero mejor estar aquí", acentuó doña María.



La señora explicó que son al menos 40 mil pesos los que han pagado en medicamentos, suplementos alimenticios y otros requerimientos, dinero que juntaron con préstamos y la venta de la mayoría de sus pertenencias.



"Somos de bajos recursos, vivimos en Navojoa, allá están sus hermanos que piden prestado lo que pueden y se lo mandan a su esposa para que compre las medicinas que ocupa", detalló, "ellos se sienten desesperados por la situación en la que estamos".



Marta Esquer Mendoza, suegra de José Ramón, manifestó que éste requiere de medicamentos cuyo costo supera los mil pesos por dosis, por lo que pide el apoyo de la comunidad hermosillense.



"Mi hija (esposa del paciente) anda queriendo empeñar la casa porque ya no sabe de dónde sacar dinero, tiene cuatro hijos, la familia es la que ha juntado todo lo que se ha pagado, empeñaron las cosas y ya no les queda nada, sólo la casa", externó.



Esquer Mendoza señaló que lo más urgente son siete inyecciones de Albumina 25% que debieron ser suministradas a José Ramón desde ayer, sin embargo, debido a su alto costo no pudieron adquirirlas.



"El Seguro Popular no cubre nada de esto, es desesperante porque también ocupa suplementos alimenticios, como el Pediasure, le dan cinco latitas en la mañana y cinco en la tarde, diario son 450 pesos y de dónde", enfatizó.



José Ramón muestra mejoras a pesar de no poder moverse, añadió su suegra, a pesar de que sufrió neumonía, se le practicó una traqueotomía y le aplican hemodiálisis, todo a consecuencia del virus.