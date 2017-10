Controlan casos de garrapatas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El director del Centro de Atención Canina y Felina afirmó que ya no se han reportado casos de colonias con problemas graves de garrapatas como sucedió hace dos años en la colonia Urbi Villa del Cedro.



Aunque cada día se reciben hasta diez reportes de perros o viviendas con problema de garrapatas, no se han presentado casos extremos, por lo que han atendido reportes ciudadanos para llevar jornadas garrapaticidas y desparacitantes, dijo Ariel Félix Ortiz.



"No hemos tenido reportes de garrapatas en esas colonias, tenemos reportes normales que hay casas con garrapatas y perros, atendemos las peticiones que hacen los vecinos y procuramos cubrir la mayor cantidad de colonias", dijo.



El doctor detalló que por petición de vecinos este jueves y viernes se realizarán jornadas de desparasitación, vacunación y registro de mascotas en las colonias Red 200 y Luis Donaldo Colosio.



"Llevaremos el esquema de vacunación, desparasitación y registro general de mascotas, el jueves a la Red 2000 y el viernes en Luis Donaldo Colosio en el centro de Catecismo", mencionó.



En esta jornada se espera atender a cerca de 200 perros y gatos, además el próximo miércoles se realizará la misma jornada así como cirugías de esterilización gratuitas en la colonia Urbi Villa del Cedro.



Félix Ortiz recalcó que hasta el momento se han llevado estas jornadas a 200 colonias y los ciudadanos pueden solicitar una jornada en su colonia a través de la página de Facebook o en el número del CACF.