El calor aún no se va y los camiones andan sin aire acondicionado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La obligatoriedad del servicio de aire acondicionado en el transporte público concluyó el pasado fin de semana, sin embargo, las altas temperaturas no se han marchado de Hermosillo y los usuarios continúan sufriendo las inclemencias del clima abordo de los camiones.



El pasado 15 de octubre concluyó la prórroga negociada entre Dirección de Transporte y empresas concesionarias, pues la fecha original de término del servicio era el 30 de septiembre, prestación que a pesar del aumento a la tarifa en el pasaje no se cumplió cabalmente, afirman usuarios y organizaciones.



"El servicio está pésimo, no prendieron los aires desde antes", dijo Antonio Trejo, usuario, "el tiempo de espera es mucho, las condiciones del camión son sucias y no se ve ninguna mejora: Que cumplan el acuerdo al que se llegó para subir la tarifa".



Vigilantes del Transporte desconoce qué pasará con la tarifa actual y afirmó que el Consejo Ciudadano de Transporte "no da la cara", al tiempo que no ha contestado solicitudes de información hechas por la organización.



"Tienen todavía una prórroga hasta el 7 de noviembre para cumplir con la norma de calidad", dijo Alfonso López, representante de Vigilantes del Transporte, "el Consejo hizo eso en un proteccionismo obsceno a los concesionarios, porque los protegieron hasta esa fecha para que no cumplieran".



Ignacio Peinado Luna, representante de la Unión de Usuarios, consideró que sigue habiendo mediocridad por parte de las empresas al no cumplir con sus obligaciones y al ampararse a una cláusula con 120 días de prórroga para subsanar deficiencias.



Se espera que la autoridad presione y sancione a las empresas, afirmó Peinado Luna, porque no debe haber ningún pretexto el próximo verano para no encender el aire acondicionado.



El martes el termómetro registró 41°C como temperatura máxima en la ciudad y ayer 39.7°C.