Entrega su cabello como acto de solidaridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Edith llegó por la mañana al lugar y se desató el cabello. En un salón de la empresa para la que trabaja dejó caer las hebras de cerca de un metro de largo, ante las miradas expectantes de la gente, para donar 30 centímetros que apoyarán a una mujer que vive con cáncer.



Ese día, Edith Grajeda, una mujer de 32 años de edad, se despertó con la determinación de ayudar a alguien y se acercó a la campaña auspiciada por la Agrupación George Papanicolau, que destinará su cabello y el de otras mujeres a la elaboración de pelucas.



"Ya lo había pensado desde el año pasado", narró Edith, "pero no había podido hacerlo por falta de tiempo, pero ahora sí: Ayudar a las demás es una satisfacción que me queda y además, el cabello crece, ¿qué mejor que donarlo para una buena causa?".



Edith se sentó entonces frente a un espejo del que no despegaba la mirada, al mismo tiempo que no podía dejar de sonreír: Una vez que la trenza estuvo en sus manos, la emoción le invadió el cuerpo.



Cristina Valenzuela fue la voluntaria que se encargó de los cortes de cabello, y ella misma no pudo contener su felicidad al ver a Edith depositando la trenza en una caja color rosa, que ahora pertenecerá a una mujer que no conocen, pero que seguramente apreciará su amorosa acción.



"Me da mucha emoción saber que con algo que estamos haciendo como voluntarias y como donadoras le vamos a cambiar la vida a una mujer que realmente lo necesita, que ha perdido su cabello y que ha pasado por tanto.



"Nosotras tenemos que saber dar y ellas que no desistan", compartió Cristina, "porque sí se puede, los casos de éxito son muchos; para prevenir, siempre hay que checarnos, todo empieza por una misma".