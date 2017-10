Detienen a tres con armas en La Caridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran movilización policiaca se registró ayer al medio día, en la colonia La Caridad, donde un fuerte operativo de seguridad logró capturar a tres hombres que se encontraban armados y fueron denunciados anónimamente minutos antes al 911.



El aseguramiento se registró alrededor de media hora después de que se reportara ante las autoridades, en las calles Francisco I. Madero y De las Caballerizas.



De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de las 11:00 horas se reportó al número de emergencia la presencia de personas armadas en la colonia ubicada al Norte de la ciudad.



Después de una búsqueda exhaustiva, elementos policiacos, los cuales no se especificó a qué corporación pertenecían, lograron asegurar a tres hombres hasta ayer desconocidos, los cuales portaban armas de fuego.



Se explicó que al momento de la detención no hubo detonaciones o agresión por parte de los imputados, por lo que fueron asegurados junto con las armas y presentados ante la autoridad correspondiente.



Según los datos recabados en el lugar de los hechos, presuntamente a los imputados se les aseguraron armas largas.



ALERTA A VECINOS



Debido a la gran cantidad de unidades de las distintas corporaciones, puso en alerta a la población que se encontraba a los alrededores, ya que a una calle hacia el Poniente donde sucedieron los hechos, se ubica un jardín de niños, y dos calles hacia el Sur, está una primaria.



Hasta ayer en la tarde las autoridades no habían proporcionado más detalles de la situación y sólo se confirmó de la detención de los tres hombres y aseguramiento de las armas.