Piden transparencia en tarifas de transporte

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Una iniciativa para reformar la Ley de Transporte y la Ley Orgánica Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable para que este sesione y defina las tarifas del servicio de frente a la gente, presentaron diputados del PAN, se informó a través de un comunicado.



Los legisladores locales de Acción Nacional buscan que la actualización de las tarifas procedan si los usuarios aprueban las condiciones del servicio mediante una encuesta anual, detalla el boletín, además de evitar que el Consejo sesione a deshoras e invite a las reuniones con 72 horas de anticipación, como mínimo, y que estas sean transmitidas en una plataforma electrónica.



"Con esta reforma los ciudadanos podrán externar su opinión sobre el servicio y si este no les satisface, no se podrá actualizar la tarifa. Así de sencillo, así de simple. Es momento de que las autoridades escuchen y sean sensibles a las necesidades de los ciudadanos", señaló el legislador por Nogales Armando Gutiérrez Jiménez.



La iniciativa surge, según el documento, derivada del aumento a la tarifa del servicio en julio y las circunstancias en las que se llevó a cabo -a través de una sesión que no fue pública-, y para atender los reclamos principales de los usuarios ante un servicio que no es ágil, eficiente, limpio ni cómodo.



"Adicionalmente, sólo se procederá la actualización de las tarifas cuando los informes sobre cumplimiento de las normas técnicas de calidad y los informes sobre cumplimiento de los planes operativos de servicio demuestren que los resultados sean apropiados", detalló.