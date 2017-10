Son comprensión y afecto parte fundamental del tratamiento contra el cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Saber escuchar y comunicarse a través del contacto físico son características fundamentales que deben reunir las personas acompañantes de los enfermos con cáncer, detalló la especialista en el tema Gabriela Cuéllar Ceja.



La encargada a nivel nacional de certificar a los grupos de acompañantes de personas con cáncer de mama destacó la importancia de conocer la enfermedad y sus efectos físicos y emocionales, para servir de apoyo a los enfermos.



Indicó que el acompañamiento para una persona con cáncer de mama tiene como propósito hacer sentir al paciente que no está solo y que la enfermedad se puede sobrellevar de manera positiva.



"La Secretaría de Salud hasta hoy se ha dedicado a la parte de la atención física de la paciente con cáncer de mama, pero el ser humano también tiene una parte emocional y espiritual que se presentan en la enfermedad", expuso."Una quimioterapia no sólo afecta la parte física, que es caída de cabello, náuseas, vómito y agotamiento, sino que internamente hay un quiebre de sus emociones donde no se puede controlar el miedo, la tristeza, la angustia y la soledad",



agregó.



¿EN QUÉ NOS EQUIVOCAMOS?



Entre los errores más comunes que cometen las personas acompañantes de pacientes con cáncer, refirió frases de aliento como "échale ganas", "tu puedes", "con el tiempo te va a volver a salir el cabello", "lo importante es que lo detectaron a tiempo", entre otras.



Puntualizó que esas palabras lastiman a las pacientes y que deben sustituirse por frases como "estoy para lo que necesites" y "estoy para ayudarte", mismas que pueden acompañadas de algún tipo de contacto físico afectivo.



Para brindar un acompañamiento certero a las mujeres con cáncer de mama, la especialista precisó que las personas encargadas del cuidado deben conocer los tratamientos y desarrollar la capacidad de escuchar.



"Para poder acompañar hay que saber escuchar y no es fácil. Creemos que escuchamos, pero una cosa es lo que uno cree escuchar y otra cosa lo que el paciente está diciendo", apuntó.



A pesar de que no todos los pacientes con cáncer requieren acompañamiento de personas externas, afirmó que en todos los casos es fundamental la presencia cercana de algún familiar.