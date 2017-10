Alza a tarifa es para eficientar servicio, argumenta Aguah

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El argumento que dio Agua de Hermosillo a la Junta de Gobierno para incrementar la tarifa es que se busca eficientar el servicio, informó Elsa Velasco, regidora del PAN e integrante de la Junta de Gobierno del organismo operador.



Detalló que esta solicitud se realizó en una reunión que se llevó a cabo el martes pasado.



"Ellos dieron una explicación técnica, supuestamente es necesario para el funcionamiento del órgano regulador, pero ellos decidieron aumentar un 7% indexado, 1.5% en enero y cada mes .5%", explicó.



Para que el aumento de 7% a la tarifa del agua en Hermosillo se concrete, tendrá que ser aprobado por Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado de Sonora como parte de la Ley de Ingresos para el 2018.



REGIDORES EN CONTRA



Regidores de Movimiento Ciudadano, Morena y PAN, anticiparon que votarán en contra.



Rosa Elena Trujillo, regidora de Movimiento Ciudadano, aseveró que esta propuesta no tiene justificación, pues apenas en el 2016 se incrementó un 25% y posteriormente un 35% a la tarifa del agua.



"Nada más se está con aumentos y los ciudadanos no han recibido beneficios en la ciudad y ahora un nuevo aumento no hay elementos que justifiquen, este Ayuntamiento ha decidido aumentar la tarifa antes de sentar compromisos de eficientar el organismo operador", expresó.



El regidor de Morena, Pedro Rivera recalcó que la actual administración ha mostrado sus fines recaudatorios lo que ha logrado un descontento en la ciudadanía por los aumentos, incluidos el recién aprobado del predial.



"Este presidente no tiene otro fin más que recaudatorio, si hay algo que le molestado a la ciudadanía de esta administración son los aumentos, pero el incremento a la tarifa del agua es el que más molestia genera", dijo.



El regidor del PRI, Carlos Zepeda, miembro de la Comisión de Asuntos del Agua, mencionó que aún no se puede emitir una opinión pues la propuesta no ha llegado a comisiones ni a Cabildo.



"Si legalmente nosotros vemos que no nos convence o administrativamente vemos que no es idóneo para las finanzas del Ayuntamiento o para que el organismo de Agua opere, nosotros no lo votamos", aseguró, "no hemos votado nada de manera ilegal".



HAY CARTERA VENCIDA



Cerca de un 35% de los usuarios no pagan el agua y aún tienen el servicio, por lo que cobrarles a estas personas y comercios podría generar grandes ingresos para la paramunicipal, consideró Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios.



"Hay 35% de una cartera vencida de usuarios que no pagan el agua y tienen aún el servicio, la gente que menos tiene es la más cumplida, en ese porcentaje hay comercios y personas que pueden pagar y no lo hacen, no se debería golpear a usuarios puntuales", añadió.



Ignacio Peinado Luna aseveró que este aumento así como el aplicado desde el 2016 por concepto de saneamiento, afectan principalmente a los usuarios que cumplen con el pago de servicio.