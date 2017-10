Analizará Cabildo alza gradual al agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un incremento a la tarifa del agua de 1.5% en enero de 2018 y posteriormente .5% mensual hasta llegar al 7% al cierre del año solicitó a Cabildo la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo.



"La junta ha solicitado a Cabildo que se revise la tarifa, el tema inflacionario, es un tema que en este momento no se tiene definido, tendría que pasar por Cabildo, analizarse a fondo y que Cabildo lo apruebe, por bombeo y operaciones habría que analizarse", afirmó Julio Ulloa Girón, secretario del Ayuntamiento.



La propuesta se incluye en la Ley de Ingresos para 2018, por lo que deberá ser analizada por la comisión de Hacienda del Ayuntamiento y en caso de ser aprobada se turnará a votación en Cabildo.



En caso de llegar a Cabildo sería aprobada por mayoría simple y después revisada por el Congreso del Estado como parte de la Ley de Ingresos.



VOTARÁN EN CONTRA REGIDORES; UU ES UN GOLPE A LA ECONOMÍA



Aunque el posible aumento pareciera mínimo, cualquier alza en los servicios es un golpe duro a la economía, pues los ciudadanos aún no se recuperan de otros incrementos, consideraron el líder de la Unión de Usuarios (UU) y regidores del Ayuntamiento.



El líder de la UU, Ignacio Peinado, recalcó que hay otras formas para recabar recursos para el organismo, como exigir pagos de más del 30% de cartera vencida, tomas clandestinas y el agua tratada.



Los regidores de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo, el de Morena, Pedro Rivera y Elsa Velasco, del PAN, recalcaron que en caso de llegar a Cabildo la propuesta votarían en contra, pues no hay justificación para el alza.



El regidor del PRI y miembro de la comisión de Asuntos del Agua, Carlos Zepeda, dijo que debe analizarse la propuesta para opinar y ver si es posible que se apruebe.