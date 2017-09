Metanfetamina causa la muerte; retiran Seven Up

MEXICALI, Baja California(GH)

Semefo da a conocer que la persona que ingirió refresco sufrió sobredosis de droga.



Una congestión generalizada de órganos vitales y un edema pulmonar agudo fue lo que arrojó como resultado la necropsia realizada a la persona que falleció la tarde de domingo intoxicado por la ingesta de un refresco, en el Valle de Mexicali.



El director del Servicio Médico Forense (Semefo) en Baja California, César Raúl González Vaca, refirió que durante los análisis rápidos de orina y sangre arrojaron una alta concentración de metanfetamina.



“Se podría decir una sobredosis ya que trae concentraciones elevadas de metanfetamina y es una intoxicación en general, todos los órganos reaccionan, se da una falla en determinado momento”, detalló.



Aún falta determinar si la sustancia que fue encontrada en el refresco que ingirió, es compatible con la que se encontró durante la necropsia, por lo que se tomaron diversas muestras de su organismo.



“Él sale positivo a metanfetamina pero desconocemos si la sustancia que ingirió tenía eso, pero tiene todos los datos compatibles con una intoxicación por eso”, respondió el médico legista, ante el cuestionamiento si la metanfetamina se encontró en su cuerpo.



“De todos los órganos se tomaron muestra para ver cómo reaccionaron cada uno de éstos, ya que estas drogas se absorben en diversos órganos, hay que ver cómo reaccionaron”, comentó.



Éstos serán realizados por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE), mientras que los resultados de patología los llevará a cabo Semefo, en un lapso de unos cinco días.



González Vaca agregó que no hay antecedentes de consumo de drogas en el hombre fallecido y que la única marca de punción de aguja o inyección, fue la que le realizaron los médicos al atenderle.



En la necropsia se descartó que la sustancia que ingirió pudiera tratarse de alguna que pudiera herir en el interior, ya sea algún acido o cáustico, pues no presentaba lesiones en el tracto digestivo.



Retiran producto



Más de 77 mil 125 piezas de refresco Seven Up fueron aseguradas e inmovilizadas en Mexicali y el Valle por parte de la Secretaría de Salud, en coordinación con la empresa PepsiCo durante este lunes.



Algunos comerciantes retiraron desde temprana hora estos productos de sus refrigeradores, mientras que en otras, los refrigeradores fueron “sellados” con cintas de seguridad, como ocurrió en la tienda de abarrotes “San Francisco”, donde se compró la botella que provocó los primeros intoxicados.



Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en el Estado, afirmó que lanzaron una alerta de salud para toda la zona del Valle y área urbana de Mexicali, ordenando a la empresa distribuidora de las sodas a retirar de la venta el producto.



Esta alerta incluye el llamado a la población a no consumir el refresco Seven Up en presentación de dos litros, hasta en tanto no se haya investigado y aclarado lo sucedido.



Leopoldo Jiménez Sánchez, director de Protección contra Riesgos Sanitarios explicó que dialogó con la empresa distribuidora de estas bebidas, a quien se le ordenó retirar el producto de la venta, asimismo, no podrán sacarlo de Baja California.



Los refrescos del lote en cuestión quedaron bajo resguardo bajo sellos de inmovilización por parte de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios para evitar su traslado a otra ciudad.



Dados de alta



Trejo Dozal confirmó que los 5 intoxicados que permanecían en hospitales del IMSS, ISSSTE e ISSSTECALI de la ciudad y el valle de Mexicali, ya fueron dados de alta debido a la mejoría que presentaron.



Sin embargo, el secretario de Salud en Baja California informó que un paciente más de sexo masculino de 30 años de edad, acudió a las 12:30 horas de este lunes a la Clínica 5 del IMSS en el ejido Nuevo León, a quien se le otorgó atención médica y se le reporta estable.



“Finalmente, se recomienda a la población que en caso de haber ingerido el producto y presenten síntomas como náuseas, dolor de estómago o vómito, acudan a su unidad de derechohabiencia más cercana”, señaló.



INTOXICACIÓN



-José María Soto Gastélum, de 37 años, la víctima.



-Congestión generalizada de órganos y edema pulmonar agudo, la causa de muerte.



-Metanfetamina fue encontrada en su organismo, sospechan de líquido en la botella.



-Más de 77 mil 125 piezas de Seven Up en distintas presentaciones fueron aseguradas.



LOS CASOS



-10 casos iniciales de intoxicados.

-4 se descartaron por ser otras causas distintas.

-1 falleció.

-5 fueron dados de alta este lunes.

-1 ingresó este lunes y sigue en observación.