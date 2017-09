Habrá rigor de la ley contra los responsables de las intoxicaciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Hay sospechas de quienes son los responsables de las seis intoxicaciones en Mexicali, por parte del Gobierno del Estado, sin embargo aún deben fundamentar las hipótesis que aseguran darán con los culpables y castigarán con todo el peso de la ley.



“En caso de que se compruebe, el estado va a proceder con todo el rigor, la PGJE y la Cofepris ha trabajado en los temas y pronto se responderán preguntas”, informó el Gobernador de Baja California.



Francisco Vega de Lamadrid comentó que hay sospechas pero deben de fundamentarlas para efectuar sanciones, próximamente se podrá ampliar la información.



Lo que sí hicieron, fue una alerta de no comprar o consumir sodas hasta que se concluyan los exámenes de los productos para saber cuáles son y qué sustancia es la que provocó las intoxicaciones.



El gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fue cuestionado por la falta de atención óptima a uno de los intoxicados que terminó falleciendo, a lo que respondió que el delegado de la dependencia deberá prestar atención al tema.



“Lamentamos mucho el fallecimiento de la persona y nos solidarizamos con su sufrimiento, es un tema delicado, yo creo que el delegado del Seguro Social debe de dar atención al tema”, declaró.



Agregó que las pruebas de los productos se están realizando por parte del laboratorio estatal.



Comentó que cuando se enteraron se activó el protocolo, primero en la atención a los intoxicados, acudir a los lugares de familiares y amigos de quienes tenían sospecha de ser víctimas de las gaseosas.



“Creíamos que eran hasta diez, pero el sistema de salud, informó que los casos relacionados a la soda, son seis, entre ellos la persona fallecida, los demás no estaban relacionados”, informó Vega.



Ligereza del Estado



Ya que hubo un precedente el año pasado de un intoxicado en las mismas condiciones, el Gobernador negó que haya ligereza en el tema, ya que se le debe de dar seguimiento como cualquier tema importante.



Añadió que esperan pronto tener respuestas y aseguró que serán responsables en las investigaciones para determinar la marca, que tipo de droga y de dónde proviene.



Salud y Cofepris acudieron a los lugares donde señalaron que hubo intoxicaciones, hasta el momento se siguen confiscando las unidades de gaseosa 7 up.