Vigila Policía los negocios donde vendieron sodas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los abarrotes San Francisco y una pizzería del ejido Nuevo León, se encontraban vigilados por patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), debido que de ahí salieron los refrescos adulterados.



En los abarrotes fue donde la familia Soto compró la soda que acabó con la vida de José María, contaban con dos unidades que vigilaban los inmuebles, las encargadas de la tienda optaron por no dar declaraciones a los medios por cuestiones de seguridad.



La tienda se encontraba con las puertas abiertas, pero toda la mercancía estaba acordonada, con el fin de que no accedieran los clientas a dicha zona.



Pizzería expidió soda envenenada



A unas cuadras se encuentra la pizzería que sí está operando, pero de forma muy peculiar, el refrigerador, estaba acordonado con cintas que expresaban cuidado.



Esto luego de que uno de los intoxicados señaló haber consumido una soda de dicho restaurante, sin embargo el administrador, Agustín Pérez Valencia, dijo que no estaba enterado de nada y que las autoridades no le han informado de mucho.



“Yo no me di cuenta de nada, cerramos a las ocho de la noche, incluso a medio camino mi mujer me dijo que hubo unos intoxicados pero no supimos nada de nada”, detalló Agustín.



“A la mañana que veníamos en camino me dicen que me está esperando la Policía en el negocio que porque la soda estaba envenenada”, informó el comerciante.



Las sodas las surten cada lunes, por lo que la botella tenía aproximadamente cinco días en el refrigerador, este lunes 18 de septiembre la empresa Pepsi ya no acudió a surtir el refrigerador.



Declaró que las autoridades no le han querido dar información, sólo les dijeron que un comensal reportó haberse envenenado por consumir una soda de la pizzería, pero entre tantos clientes precisó que no sabe quiénes son.