¿Metanfetamina en una botella?

MEXICALI, Baja California(GH)

Aunque falta conocer los resultados de los análisis al refresco Seven Up que posiblemente causó la intoxicación y fallecimiento de un hombre este domingo en el Valle de Mexicali, muchos de los síntomas que presentó coinciden con intoxicación por metanfetaminas.



No sería el primer caso en que se registre algo similar, pues en agosto de 2016, un hombre resultó intoxicado por consumir metanfetaminas que fueron localizadas en un envase de gatorade en un supermercado.



A continuación te presentamos algunos datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) sobre los síntomas y los de los pacientes recibidos ayer en distintos hospitales, de acuerdo a la Secretaría de Salud en Baja California.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA POR METANFETAMINAS



•• Dolores de cabeza

•• Náusea

•• Vómito

•• Aumento de tensión arterial

•• Tensión muscular

•• Desmayo

•• Escalofríos

•• Aumento de sudoración

•• Temblor

•• Convulsiones

•• Fuerte oclusión en la boca



SÍNTOMAS PRESENTADOS POR INTOXICADOS EN EL VALLE



•• Náusea

•• Vómito

•• Escalofríos

•• Cefalea

•• Dolor en extremidades

•• Dificultad para respirar



Y EN EL CASO DE LA PERSONA QUE FALLECIÓ, EL IMSS REPORTÓ QUE LLEGÓ



•• Con ansiedad

••Sin habla

••Ligero movimiento en manos