Habrá circulación sobre "El Trébol" durante ampliación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el cierre del cuerpo Norte del Paseo del Río Sonora, entre Puente California y Comonfort, ayer iniciaron trabajos de ampliación y remodelación en el puente El Trébol, el cual seguirá abierto a la circulación de manera total o parcial durante los 10 meses que dure la obra.



Janneth Pérez Morales, jefa del Departamento de Tránsito Municipal, informó que las obras comenzaron únicamente en la parte de abajo del puente, donde se cerró por completo la circulación de un tramo de Oriente a Poniente por el Paseo del Río Sonora.



Detalló que hasta el momento no se ha informado cuándo van a comenzar los trabajos por arriba del puente, pero estos no contemplan el cierre total del bulevar Vildósola.



"Todavía no han informado, no se va a cerrar nunca el puente por completo, siempre va a haber circulación sobre el puente en los dos sentidos, no habrá desviaciones, sólo rutas alternas para que la gente llegue a sus trabajos a tiempo", dijo.



Sobre el bulevar Paseo del Río se colocó un patrulla con un elemento de Tránsito para cerrar el paso vehicular por la calle California en la circulación de Oriente a Poniente y lo mismo a la altura de la calle Comonfort.



Para evitar la aglomeración del tráfico en horas pico durante la duración de las obras, se diseñaron dos rutas alternas, para quienes transiten de Norte a Sur deberán tomar el bulevar Serna hacia el Poniente, después la calle Galena hacia el Sur y reincorporarse al bulevar Vildósola por la calle De la Cultura o Callejón Rosales.



Para los que transiten de Sur a Norte podrán tomar el callejón Rosales, por atrás de Galerías Mall hacia el Oriente, después la calle California hacia el Norte y reincorporarse al bulevar Vildósola por el bulevar Serna.



Desconocen obra



En un sondeo realizado entre conductores que transitan por el puente El Trébol, la mayoría de automovilistas desconocía las obras de ampliación y remodelación, así como las rutas alternas.



"No sabía que iban a cerrar ni que estaban ampliando aquí, paso una vez por semana, pero sí hay mucho tráfico en la mañana como a las 08:00 y en la tarde, no se por dónde me voy a ir", dijo el señor Guillermo Moreno.



En el anuncio de la obra correspondiente a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), se indicó que los trabajos consistirán en la creación de un tercer carril de circulación en ambos cuerpos y uno más de incorporación y desincorporación hacia los bulevares Serna y Paseo del Río.