Salen corriendo tras un incendio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lucía y su esposo Fausto corrieron hacia fuera de su negocio cuando un vecino les avisó que el lote baldío de atrás se estaba incendiando; el terreno, pegado a la pared trasera de su bazar de venta de muebles, está repleto de maleza, basura, llantas y desechos que los mismos vecinos arrojan.



La pareja tiene miedo de que el predio, propiedad de particulares, ocasione la pérdida de su patrimonio, pues los incendios allí son cosa cotidiana; en esta ocasión, las llamas alcanzaron una altitud del doble de su bazar y le quemaron la pared trasera.



"El vecino me avisó y me asusté mucho pero pues, ¿qué hago? Esto pasa muy seguido y me perjudican mucho, me ahuman todo; la pared está hirviendo", contó Lucía Grajeda, mientras tocaba el muro para comprobar, "ve nomás lo tiznado", dijo.



El terreno, ubicado en las calles Reforma y Adivino, en la colonia Villa de Cortés, es usado por los mismos vecinos de la zona para arrojar basura, escombro, muebles y hasta autopartes; además, aseguran que es usado por personas sin hogar para improvisar sus campamentos y que son ellos quienes inician los incendios.



"Ahí se queda mucho vago y ellos mismos prenden la basura, ya van como tres veces en un año; el bazar está pegadito y a ellos sí los ponen en riesgo", afirmó Víctor Aguirre, vecino.



De igual forma, Lucía Grajeda aseguró que a través de ese mismo predio, hace un año, abrieron boquetes en la pared de su negocio para robar cuanto pudieron usando un vehículo tipo pick up.



Los residentes de la zona exhortan a los dueños a acercarse a limpiar y cercar el predio para evitar este tipo de incidentes y evitar que suceda una tragedia, así como a las autoridades municipales para que medien o solucionen el asunto.