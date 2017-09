Deja fuga de agua una serie de baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de seis meses tiene una serie de baches en el cruce de la calle Biznaga y General Félix Gómez, en la colonia Palo Verde Indeur, donde vecinos afirman estar molestos por la situación en la que se encuentra el cruce.



Una fuga de aguas negras fue la que provocó el desprendimiento del pavimento, señaló Humberto López, por lo que se tiene que reparar para poder hacer el arreglo de pavimentación.



"Ahí todo el tiempo sale una fuga de drenaje y una de las veces que vinieron trabajadores del Ayuntamiento empezaron a bachear en esa área y les dije que primero tenía que venir Aguah a reparar esa fuga para que no se siguieran haciendo los baches, no me hicieron caso y al primer brote de agua se lo llevó".



Otra de las vecinas de la colonia afirmó que es un problema para quienes tratan de cruzar por la zona, porque a pesar de no estar muy profundos los hoyos, muchos de los automovilistas por tratar de sacarle la vuelta han estado a punto de chocar.



"Es un problema para nosotros, hasta el momento no nos hemos ponchado ni nada pero si no lo arreglan bien pues se van a ir haciendo más grandes y más profundos los hoyos y los conductores como no quieren caer en los hoyos pasan y se rozan entre ellos, han estado a punto de chocar por lo mismo", aseguró Yadira Vargas.



Al ver la calle en ese estado, los vecinos de las calles Biznaga y General Félix Gómez solicitaron la reparación de la fuga y el carpeteo de los baches, problemas que les han causado dolores de cabeza.