Piden retirar basura de campo de futbol de escuela primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran montaña de maleza, escombro y basura se encuentra en el campo de futbol de la Escuela Primaria Hilarión Santos Sandoval, en la colonia Las Lomas, donde el director de la institución requiere apoyo para retirar los desechos.



Omar Antonio Jacobo Valenzuela, director de la escuela primaria, comentó que desde hace al menos 15 días la basura se encuentra en el sitio, motivo por el cual pidió la ayuda para remover la suciedad, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.



"Ya tuvimos que hacer la petición por escrito porque ya la habíamos hecho por medio de teléfono, y es que hicimos una campaña de limpieza; hicimos la petición al Ayuntamiento, igual a la SEC y respondieron por medio de la supervisión, para decirme que mandara por escrito la petición para traer un dompe", aseguró.



La basura acumulada en el lugar ha generado problemas de suciedad y de animales, aunque afortunadamente nadie ha resultado lastimado por culpa de los desperdicios.



"Es bastante la basura que hay porque era de todo el patio, vinieron los padres de familia a ayudarnos a limpiar y aquí lo amontonamos; todavía no se ha recogido y está peligroso porque las ramas tienen espinas, además es un criadero de animales", afirmó Jacobo Valenzuela.



Se solicitó la versión de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), pero hasta el cierre de edición informaron no tener conocimiento sobre el caso de la escuela Hilarión Santos Sandoval.