Se quejan los vecinos de basurero clandestino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un terreno ubicado sobre la calle Gilberto Escobosa Gámez, entre bulevar Las Torres y Tres, en la colonia Valle de Santa Mónica, al Norte de la ciudad, ha servido de basurero, situación que tiene molestos a vecinos cercanos al lugar.



Horribles hedores, grandes plastas de basura y una exagerada cantidad de maleza son de los muchos problemas que los vecinos de la calle Gilberto Escobosa Gámez tienen por el abandono del terreno.



"La gente lo agarró de basurero, en la noche llegan los carros y tiran por todo el terreno basura, hasta perros muertos echan y eso nos afectan a nosotros, uno no duerme a gusto por estar al pendiente.



"Da muchos problemas y para saber de quién es, también cómo vamos a estar al pendiente de que vengan a tirar la basura, es un terreno muy grande como para andar vigilando, nos afecta mucho", aseguró Lamberto Castro, habitante de la calle Gilberto Escobosa.



Víctor Cobaxin, vecino afectado, afirmó que han sido varias veces las que han matado animales ponzoñosos dentro de su casa provenientes del enorme basurero.



"Es un animalero: Moscos, matavenados, alacranes y ciempiés, yo los he llegado a matar en las puertas de mi casa, es un cochinero el que hay ahí, la gente va y hecha todo al terreno, ya tiene años sirviendo de ese modo y no es justo".



Aunque el terreno tiene un letrero de no tirar basura, parece poco importarles a quienes han mantenido en ese estado el lugar, motivo por el cual los vecinos afectados pidieron la limpieza y cercamiento de la zona.