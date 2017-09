Recauda Ayuntamiento ayuda para damnificados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de seis toneladas de víveres y 268 mil pesos, fue lo recaudado por DIF Hermosillo para apoyar a familias afectadas por el sismo de 8.2 grados que afectó principalmente a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



El presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta, destacó que además se recaudaron 200 mil pesos de empleados del Ayuntamiento, además de una aportación de 68 mil pesos que donarán él y su familia.



"Estas son las primeras seis toneladas de víveres, pero además vamos a hacer una aportación económica, el Gobierno municipal en una colecta con los servidores públicos logramos reunir 200 mil pesos y en lo personal hago una aportación de 68 mil pesos", dijo.



El director de DIF Hermosillo, Ernesto Molina, recalcó que desde el 10 de septiembre se colocaron puntos de acopio a un costado del Palacio Municipal y de las oficinas del DIF, además de colocarse en la pasada Vía Activa.



Los hermosillenses llevaron a estos puntos más de 4 mil 355 productos, de los cuales 2 mil 665 corresponden a alimentos, 260 a artículos de limpieza, mil 245 artículos de higiene personal y 185 botellas embotelladas.



Los víveres fueron llevados a Guaymas para posteriormente trasladarlos vía marítima a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



NO PIENSA ALCALDE EN LA REELECCIÓN



El alcalde de Hermosillo aseguró que aunque la reelección es una posibilidad legal, él se enfocará en cumplir sus tres años de la mejor manera y hasta el momento no piensa en reelegirse.



Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez recalcó que él fue electo por tres años y los cumplirá, pero no son tiempos de pensar en una reelección, aunque exista la posibilidad.



"Lo que he dicho es que es una posibilidad legal, lo contempla la ley, mi interés es terminar el periodo por el que fui electo, terminarlo de la manera más responsable como lo hemos venido haciendo sin andar dilapidando el recurso de los hermosillense", dijo.



Acosta Gutiérrez aseveró que no se trata de abarcar lo más que se pueda un cargo político, sino implementar en el tiempo que fue electo, políticas públicas a favor de la ciudadanía.



"No se trata de las personas, es bien importante que no confundamos, las personas nos vamos, somos reemplazadas, aquí se trata de los modelos y diseños de políticas públicas, sino en ese sentido alguien va a querer volver a las dictaduras", recalcó.