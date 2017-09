¡U2 está listo para celebrar!

GLENDALE, Arizona (GH)()

A tan sólo un día de que la banda irlandesa U2 se presente en el University Phoenix Stadium en el marco de su gira de 30° aniversario de su disco The Joshua Tree, el director del tour Craig Evans detalló lo que el público puede esperar del concierto que ofrecerán esta noche en Glendale, Arizona y al cual asistirán invitados especiales de EL IMPARCIAL.



"Estamos muy felices de estar de regreso en Phoenix en el marco de este Tour.



Celebrar 30 años de la conexión de este álbum con la banda es muy especial. Todo el tour trata de lo que significó este disco para U2", dijo Craig Evans, director de The Joshua Tree Tour.



Aseguró que para esta gira de U2, se requirieron dos años de planeación para adaptar los temas del álbum con nuevos arreglos musicales, así como conseguir el equipo técnico para que la producción fuera adecuada para el 30° aniversario The Joshua Tree.



"Este tour tomó un par de años de planeación, mucho trabajo y esfuerzo de los músicos. La producción tuvo que adaptarse a lo que teníamos contemplado para la gira y lo cómo U2 lo imaginaba. Los arreglos de las canciones también fueron parte importante de todo. Querían que vivieran la experiencia de The Joshua Tree de forma inolvidable. Nos toma 5 horas instalar todo el equipo y otras tres en quitarlo", agregó.



"Tenemos pantallas de alta definición para hacer de esta una experiencia inolvidable. Se transmiten las imágenes en vivo de U2 en el escenario así como de los fondos de The Joshua Tree que se escogieron para este tour. El Phoenix University Stadium cumple perfectamente para dar un panorama espectacular para todos los asistentes del concierto", siguió.



Finalmente enfatizó que el concierto que la banda irlandesa presenta se trata de contar la historia de este álbum que les validó su primer premio Grammy, a través de la música.