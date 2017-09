Maestro acusado de acoso no seguirá laborando: Rector

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Actualmente, el maestro del departamento de Sociología quien fue denunciado por alumnas por haber sufrido acoso sexual, está en proceso de rescisión de contrato, informó el rector de la Universidad de Sonora.



Enrique Fernando Velázquez Contreras señaló que además ya se encuentra dentro del proceso de jubilación después de haber estado frente a las aulas el tiempo correspondiente, por lo que por lo que no continuará laborando.



"Ya está en proceso de la etapa final de rescisión de contrato, es la situación, quiero aclarar que el maestro ya tenía tiempo con su proceso de jubilación, entonces en esa etapa estamos", manifestó.



Sin posibilidades



La autoridad educativa manifestó que no existe la posibilidad de la reintegración a las aulas, ya que es muy baja a menos de que alguno de los jueces de la Unison lo indique.



Agregó que el maestro está sujeto a un proceso el cual no es definido por la universidad, ya que es por parte de las leyes laborales internas que hay dentro de la institución.



Velázquez Contreras manifestó que se presentará próximamente una propuesta final al Colegio Académico para un protocolo para prevenir la violencia de género.