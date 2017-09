Universitarias se sienten más inseguras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inseguras se sienten las estudiantes sonorenses al solicitar servicios de transporte de alquiler, luego de conocer el caso de Mara Castilla, la joven estudiante que fue asesinada por un chofer de Cabify en Puebla.



El temor es generalizado, afirmaron en un sondeo para EL IMPARCIAL, pues no importa si viajan con una empresa privada, en un taxi, en el servicio de transporte público o si transitan a pie en la calle.



"Fue en Cabify, pero pudo ser alguien de Uber, de cualquier otra empresa o de un taxi; en lo personal, sí me dio miedo, porque yo sí agarro un Uber y me voy sola a casa de una amiga: Pude haber sido yo en cualquier viaje que he hecho", expresó Jessica González, de 19 años, estudiante de Sicología.



Dichas empresas, afirman las estudiantes, venden sus servicios y buscan diferenciarse de otras por la supuesta seguridad que ofrecen, pero los violentadores han desarrollado múltiples maneras de lograr sus cometidos y ahora prefieren dejar de usarlas, hacerlo acompañadas o compartir a algún contacto todos los datos de su viaje.