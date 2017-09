Investigan sodas de Hermosillo presuntamente contaminadas

POR ÁNGEL LOZANOREDACCIÓN (GH)(GH)

Operativos en las catorce unidades de Control Sanitario de Sonora realiza la Coesprisson para asegurar las unidades del lote de refresco 7up de 2 litros producido el 2 de septiembre al cual pertenece la bebida señalada como posible causante de la intoxicación que llevó a la muerte de una persona, y malestares en otras cinco, en Mexicali, Baja California.



La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) realizó una visita de verificación a la planta Pepsi de Hermosillo, lugar donde se produjo el lote de bebidas que se vendió en Mexicali, para analizar muestras y certificar que cumplan con las normas.



Autoridades del Servicio Médico Forense de Mexicali informaron que los análisis dieron altas concentraciones de metanfetamina y que no hay antecedente de adicciones en la persona fallecida.



La Policía vigila los dos comercios en Mexicali en donde se vendió el refresco.



"Le rogamos de rodillas que lo atendieran"



Por Nicolle De León



De rodillas, así imploró un sobrino de José María Soto Gastélum a una enfermera y una doctora del IMSS que atendieran a su tío, quien falleció el pasado domingo luego de que tomara un refresco durante una excursión familiar al Cerro Prieto.



El sobrino de José María sólo tiene 15 años de edad. Él pidió atención para su tío, pero sus súplicas fueron ignoradas, según relató el hermano del hoy fallecido, Severo Soto Gastélum.



José ingirió aparentemente soda, fue sólo un trago y en menos de 15 minutos su cuerpo estaba entumecido, comentó su hermano. Para cuando lograron bajar del cerro y llegaron al Centro de Salud se encontraron con que estaba cerrado. De ahí se trasladaron al IMSS.



“Cuando nos abrieron nos hicieron la pregunta ‘¿Tienes seguro social?’, les dijimos que no, y nos respondieron que no podían atenderlo, les imploramos de favor que lo atendieran”, recordó. Después se lo llevaron a la Cruz Roja del Kilómetro 43.



“No sé si no supieron o no tenían los medios para darle auxilio, así que decidieron llevarlo a Mexicali, en el camino, lo más cerca fue el Issstecali”, relató, “fue donde mi hermano falleció por tomar ese líquido que no es soda, sabrá Dios que será”.