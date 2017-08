Necesita apoyo para su pequeño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras el nacimiento de su bebé, Rosa Elia José ha vivido en una situación difícil: Su hijo nació con un mal en los intestinos, motivo por el que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital, pero al no contar con los recursos suficientes para comprar pañales, solicitó el apoyo de la comunidad hermosillense.



La joven madre, oriunda del Poblado Miguel Alemán, comentó que tiene más de una semana en el albergue HIES-Himes donde espera que su pequeño se recupere lo más pronto posible para volver a casa.



"El doctor me dijo que el niño tenía torcidos los intestinos y que venía malito, y ya está internado en el HIES desde hace 8 días, él tiene apenas 18 días de nacido y pues yo estoy viviendo aquí gracias a la caridad del albergue.



"Los doctores me dijeron que lo van a dejar con dos tripitas por fuera para que haga del baño en una bolsita, así va a estar una temporada en lo que se recupera", mencionó.



El pequeño, a quien nombrarán Jaziel, por el momento no tiene más gastos médicos, pues Rosa Elia aseguró que el Seguro Popular los ha cubierto, pero que se las ha visto negras para poder comprar los pañales del pequeño.



"La ventaja que tengo es que los medicamentos los está cubriendo el Seguro Popular, y lo que sí estoy ocupando mucho son pañales para el niño y no tengo la manera de comprarlos".



Si usted desea apoyar con pañales para recién nacido a Rosa Elia y Jaziel, puede comunicarse con ella al 6623749242, o bien acudir al Albergue del HIES-Himes en la colonia Ley 57.