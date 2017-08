Se quejan vecinos de un terreno baldío

(GH)

Desde maleza hasta animales ponzoñosos hay en un baldío ubicado en la calle Facundo Bernal, entre Hermanos Talamantes y Carlos Balderrama, en la colonia El Sahuaro, lo cual ha provocado problemas a los habitantes del sector.



"La verdad, ese terreno ya tiene mucho tiempo así", aseguró Andrea Valenzuela, vecina afectada, la cual comentó que es un verdadero problema y que es ella quien tiene que limpiarlo para evitar animales ponzoñosos en su hogar.



"Yo limpié el otro día, pero ahora que llovió se volvió a llenar otra vez, y pues además de la maleza tiran ramas ya secas, escombro y a veces animales muertos, todo lo que se encuentra en el terreno me ha atraído animales, como viudas negras y ciempiés", aseguró.



Andrea Valenzuela también aseguró que el Ayuntamiento acudió a limpiar el terreno, donde la antigua habitante del lugar se comprometió en mantener en buen estado el baldío.



"Vino el Ayuntamiento y lo limpió y ya no ha vuelto, es que ahí vivía una señora que se iba a encargar de checar de que no tiraran nada y volvió la gente a tirar y yo marqué a la autoridad y me dijeron que ellos ya no podían venir porque la señora ya había quedado en limpiar porque ella es la responsable del terreno".



La afectada, al ver cómo la maleza y animales han invadido poco a poco su hogar, solicitó la ayuda del Ayuntamiento de Hermosillo para evitar el aumento de suciedad del terreno.