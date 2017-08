Crea río de suciedad fuga de aguas negras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Diversas tonalidades de verde se pueden apreciar en una fuga de aguas negras ubicada en la calle Sahuaripa entre Paseo de La Cascada y Paseo Las Fuentes, en la colonia Valle Verde, donde vecinos aseguran que alrededor de dos semanas tienen batallando con el problema.



Victoria Grijalva, que vive a unos cuantos metros de la fuga, mencionó que se ha vuelto un problema y que la han reportado, pero que hasta la fecha no han tenido respuesta alguna.



"La fuga ya tiene más de dos semanas y es que anteriormente salió pero luego las arreglaban, pero ahora la reportamos y no han venido y es que el agua se queda estancada", aseguró.



La afectada también comentó que la fuga con folio 41518 ha generado el aumento de mosquitos en la zona, además de muy mal aroma que aumenta cuando automovilistas pasan por el lugar.



"Es mucha la peste, pero cuando llegan a transitar los carros por la calle es cuando empieza a oler más fuerte, como que levanta el aroma y la verdad, además por ese problema ya se están empezando a ver muchos mosquitos", aseguró.



Al no soportar el aroma de la alcantarilla, Grijalva solicitó a Agua de Hermosillo la pronta reparación de la fuga que tiene molestos a los vecinos del sector.