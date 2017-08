Requiere Aylín apoyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La niña Aylín Berenice Quintana Sandoval, de 2 años y 10 meses, se encuentra hospitalizada desde hace tres días en el Hospital Infantil (HIES), luego de ser diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré.



Aylín es originaria de Nácori y su familia necesita pagar una cuenta que llegará a los 28 mil pesos en medicamentos que no cubre el Seguro Popular; ella requiere la administración de cuatro unidades de Gammaglobulina, con un costo de 4 mil pesos cada una.



"El día que la llevamos a la clínica (miércoles pasado), se bajó de la cama pero se cayó; mi hija pensó que era una caída normal, pero quiso seguir caminando y se volvió a caer, caminaba un poquito y se caía", narró María Angélica Valenzuela, abuela de la niña.



Esta enfermedad de carácter grave ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo se ve afectado, lo que ocasiona una inflamación de los nervios que conlleva a la debilidad muscular y parálisis, entre otros síntomas.



"La niña no puede caminar solita, yo la bajé y me dijo el doctor que la soltara, pero se cayó; ya agarrada de las dos manitas, como si le estuviera enseñando a caminar nuevamente, sí camina, con mi ayuda, pero despacito", explicó la abuela.



Aylín se encuentra estable, aún ríe, plática y su carita no denota ningún rastro de dolor, sin embargo, explicó su abuela que a veces llora, pero porque ella dice que ya se quiere ir a su casa.



Si usted se encuentra en la posibilidad de apoyar a Aylín con su tratamiento, puede hacerlo depositando a la cuenta Bancomer 4152 3130 5942 7303, a nombre de Antonio Sandoval Ñúñez, tío de la pequeña; para mayores informes puede llamar al (634) 112 9019.