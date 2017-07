Pedimos seguridad, nadie nos hizo caso: Vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Redacción/GH

Debido a los problemas de inseguridad, además de acoso por parte de los indigentes que procuraban la zona, los vecinos de la colonia Modelo decidieron crear una campaña para evitar la presencia de los vagabundos.La campaña, que tuvo origen alrededor de hace dos meses, surgió debido al hartazgo de no tener una respuesta positiva por parte de las autoridades para controlar el problema que cada vez se hacía más grande en el sector.Al ver que los indigentes hacían sus necesidades fisiológicas en las calles y parques, además de enseñar sus partes íntimas, así como los constantes robos que empezaron a surgir en la zona, los habitantes del sector decidieron unirse y llevar a cabo esta campaña.Una vecina, quien prefirió guardar el anonimato, señaló que ya tienen alrededor de dos meses implementando esta campaña para dejar de apoyar a las personas en situación de calle, debido a los constantes problemas que acarreaban.“Estamos unidos todos por medio del Whatsapp y ahí nos estamos comunicando, nomás llega alguien (un indigente), y nos comunicamos y le hablamos a la patrulla para que vengan”.“Muchas veces hacen sus necesidades ahí en los árboles, no es nada agradable estar viendo eso, se rebasó el entendido de qué es ayudar, tenemos como dos meses unidos todos los vecinos para ya no ayudarlos... Estamos todos de acuerdo en no darles nada ni dinero ni trabajo ni nada, para que ya no sigan llegando”, aseguró.Jesús Grijalva, quien labora en un negocio en la colonia, manifestó que sabe de la campaña que realizan los vecinos del lugar, y sin justificar las medidas, dijo entender el actuar de los colonos.“He visto gente muy desesperada que ha sufrido robos, he escuchado también que hay gente que enseña el miembro a señoras, a niñas, y hay que ponernos en su lugar también y con respeto digo que las autoridades tienen que ser sensibles de canalizar esta gente a lugares adecuados”, declaró.Así como hay vecinos que han tomado la opción de efectuar estas medidas drásticas, hay quienes en la colonia no apoyan esta campaña, pero sí han tomado sus propias acciones para evitar más inseguridad en el sector.Los esposos Jesús Sánchez Martínez y Luz Alicia Valenzuela decidieron no ser parte de la campaña.Jesús Sánchez Martínez recalcó que sí hay una problemática en la colonia debido a los indigentes, pero que ellos han usado sus propias estrategias para erradicar el inconveniente.“No es una campaña (sus acciones), nos organizamos, pero no es una campaña orquestada que diga que tenemos nada en contra de ellos, todos tenemos derechos de circular... Nuestro fondo no es hacerles campaña para deshacernos de ellos, no, este es un problema social”, afirmó.Dentro de las acciones que este grupo de vecinos ha tomado, está el recuperar las áreas recreativas, dándoles uso y ocupándolas de nuevo, con esto han notado que las personas en situación de calle se han retirado de los parques y calles.Representantes de organizaciones civiles no concuerdan con la campaña orquestada por los vecinos de la colonia Modelo, ya que consideran que debe de haber una solución integral que solucione el problema de raíz.Pedro Omar Balderrama, representante de la asociación Amor y Convicción, señaló que aún cuando reconoce el esfuerzo de los vecinos por reunirse, considera que las acciones deben ser complementadas con un esfuerzo para apoyar a esta gente.“Yo veo muy loable la parte de la organización vecina, se llama prevención comunitaria lo que están haciendo y me parece muy bien, pero eso lo pueden acompañar de un proceso de restauración de vecindario y ayudando a las personas en situación de calle”.Sebastián Loustaunau Molina, representante de fundación Algo por Alguien, señaló que este tipo de acciones no dan solución al problema de la indigencia.“Si en las colonias siguen haciendo esto, lo único que van hacer es hacer a un lado el problema y es algo muy inhumano y egoísta solamente correrlos de ahí”, aseveró.Foto: Redacción/GHEl padre José Gilberto Lezama Rodríguez, fundador del Comedor de Migrantes e Indigentes, declaró respetar cualquier acción que lleven a cabo estos vecinos, siempre y cuando no sea violentando o agrediendo la integridad de ninguna persona.“Respeto porque cada quien tiene el derecho de elegir de qué manera puede servir a los demás, mi opinión es de respeto, yo siento que cada quien tiene la manera de ver cómo vamos construyendo.Por una colonia Modelo libre de indigentesAmigos residentes de la colonia Modelo, se les invita a tomar las siguientes medidas necesarias para evitar que nuestra querida colonia Modelo continúe llenándose de indigentes:1.- No darles alimento.2.- No darles dinero ni cualquier tipo de ayuda material.3.- No sacar la basura la noche anterior para evitar que la registren y la desparramen durante la madrugada.4.- No ponerlos a realizar trabajo.5.- Reportarlos al 911 cuando se encuentren en las calles, parques, escuelas o en cualquier lugar de la colonia Modelo para que las autoridades pasen a retirarlos.Si todos llevamos a cabo estas recomendaciones lograremos que nuestra colonia Modelo deje de ser atractiva para los indigentes y por lo tanto tengan que abandonar este sector de la ciudad.Es nuestro legítimo derecho recuperar la seguridad y tranquilidad que hasta hace pocos años caracterizaba a nuestra querida colonia Modelo.Las recomendaciones pueden ser calificadas como duras, intolerables e inhumanas pero en la Modelo hay delincuentes que navegan con la bandera de indigentes.Estas son única y exclusivamente recomendaciones ya que respetamos las diferentes opiniones que pudieran tener otras personas.