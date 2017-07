Montaña de basura provoca molestias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una profunda molestia es la que genera una montaña de desperdicios en una banqueta ubicada en la calle Tecatitlán entre Chapala y Ocotlán en la colonia Café Combate, donde peatones aseguran que siempre el lugar se encuentra en esas condiciones.



Don Ramón Pacheco Vargas, vecino de la Tecatitlán, aseguró que a pesar de que el Ayuntamiento de Hermosillo limpia asiduamente el lugar, son habitantes de la calle así como de otros lugares de la colonia los que llenan de basura la banqueta.



"Ese cochinero todo el tiempo está, se limpia y al rato está otra vez igual, esa basura que está ahí no estaba la semana pasada, en esta semana se llenó de basura y es todo el tiempo, continuamente viene el Ayuntamiento a limpiar y en la noche viene a tirar la gente basura y también son los vecinos que echan cosas ahí", mencionó.



A pesar de que el lugar no es apto para tirar basura, no parece importarle a quienes depositan sus desperdicios ahí ya que hasta animales muertos y otros tipos de desechos se han tirado en el sitio.



"Han echado hasta perros y gatos muertos, hace dos semanas había un perro muerto ahí, basura, maleza, llantas, es una peste que no se aguanta cuando uno pasa por aquí", comentó el afectado.



La basura que se encuentra en la banqueta ha empezado a preocupar a quienes transitan por el lugar, pues la creciente basura ha atraído animales que pueden ocasionar infecciones a su familias, motivo por el cual don Ramón solicitó la limpieza de la banqueta al Ayuntamiento.