Aumentan reportes por drenajes tapados en época de lluvia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante la temporada de lluvias aumentan los reportes por drenajes tapados en más del 100%, ya que regularmente se reciben alrededor de 50 reportes al día y en estas fechas sube hasta 120, señaló Miguel Ángel Santana Corrales.



El gerente de Saneamiento y Alcantarillado de Agua de Hermosillo explicó que algunas de las principales causas son arrojar basura a los sanitarios y el vandalismo, ya que se roban las tapas de las calles y las personas arrojan desperdicios dentro de ellas.



Toallas sanitarias, colillas de cigarros y papel son los principales objetos que las personas depositan en la taza del baño y que ocasiona que la corriente del agua de los drenajes no fluya.



"Tenemos, según la prioridad, 72 horas para atenderlos, pero regularmente los cubrimos en la totalidad de los reportes", comentó.



Este tipo de situaciones puede provocar colapsos en las tuberías de descarga de las aguas residuales en los troncales principales, lo que ocasiona que se destruya la sección hidráulica, detalló Santana Corrales.



Los reportes se canalizan al 073 al centro de atención telefónica, manifestó, y posteriormente son turnados al área operativa, la cual se encarga de dar el servicio de reparación por parte de los 60 trabajadores del área de Sanidad.



Vecinos de la Álvaro Obregón se quejan de añejo problema

Por Jorge López



Varios años llevan batallando los vecinos de la colonia Álvaro Obregón con la red de drenaje, ya que la mayor parte del tiempo colapsa y algunos de los predios sufren inundaciones de aguas negras.



Una de las alcantarillas con más problemas se ubica en la intersección de las calles República de Belice y Guadalajara, por donde brotan las aguas residuales que tienen enfadados a los colonos, por los olores fétidos.



Habitantes de los alrededores mencionaron que debido a la anomalía que existe en la red del drenaje, tienen que abrir los registros que están por fuera de los domicilios para que el agua salga por ahí directo a la calle y no brote en el interior.



“Aquí yo tuve que abrir en el taller para que no se me estancara allá adentro y que desfogara un poco y el agua del drenaje se quedara aquí afuera, igual con la vecina, por eso tiene verde el zacate, por la humedad, y con todos es igual, se ve donde cada rato corre el drenaje”, externó Juan Esteban Smith.



El reportante platicó que toda la calle Guadalajara tiene el mismo problema y las autoridades han hecho caso omiso.