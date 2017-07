Empresarios se reúnen con las autoridades

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Empresarios han tenido reuniones con autoridades policiacas para tratar el tema de la inseguridad y la conclusión es que hay un aumento en la drogadicción, informó Santiago René Gluyas Ozuna.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), externó que tanto la Cámara como el gremio empresarial en sí se han reunido con autoridades de Seguridad Pública para analizar el tema.



Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que aplica el Inegi cada trimestre, la percepción de inseguridad en Hermosillo por parte de la ciudadanía se incrementó al 81.8% en el último, 10.9% más que el resultado en el mes de marzo.



"Hemos tenido ya algunas reuniones con el Secretario de Seguridad Pública, el jefe de la Policía Municipal, entre otras autoridades, y coincidimos en que la raíz de este problema viene de un incremento en el índice de drogadicción", acentuó.



El líder empresarial subrayó que la alta percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía se debe específicamente a un incremento en la cantidad de robos, en todas sus modalidades, consecuencia del disparo en el consumo de enervantes.



VALIDAR INFORMACIÓN



Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, puntualizó que para validar cualquier información, se tienen que analizar también los datos duros."Desafortunadamente estamos cayendo en la cultura de la no denuncia, habría que poder medirla de alguna manera para poder entender cuál es la verdadera situación, independientemente de la percepción que ya tenemos como ciudadanos", precisó.LA DESCONFIANZA



El ser el primer respondiente para el ciudadano o bien el contacto más frecuente, coloca a la Policía Municipal en el último escalafón de desconfianza y desempeño ante la población, subrayó Manuel Emilio Hoyos Díaz.



De acuerdo con la ENSU Junio 2017, el 71.4% de la población en Hermosillo no consideró efectivo el desempeño de dicha corporación.



"Si hacemos un análisis en términos generales, la Policía Municipal siempre sale a nivel nacional y a nivel Hermosillo en último lugar, porque es el primer respondiente para el ciudadano", explicó el director del Observatorio Sonora por la Seguridad.



Destacó que al ser éste el primer contacto que tiene la población con los policías, o al menos el más frecuente, se va generando un escalafón de desconfianza hacia el mismo.



"La otra realidad es la falta de capacitación a los cuerpos municipales, sobre todo en Hermosillo, porque vienen a dar una respuesta digamos que no desea el ciudadano", enfatizó, "por ejemplo cuando a alguien le roban, le prenguntan oye, ¿quién te robó?, ¿por qué te robaron?, si se llevaron una computadora te dicen "búsquela en una casa de empeño".



Agregó que otro punto en contra de Seguridad Pública Municipal es el número de elementos activos no aprobados en el control de confianza.