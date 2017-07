Inseguridad los obliga a 'correr' a los indigentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la incapacidad de las autoridades para controlar el aumento de indigentes, vecinos de la colonia Modelo decidieron desterrarlos de su colonia por sentirse inseguros, con acciones que causan polémica en la comunidad.



Y es que desde hace unos dos meses los vecinos se unieron para crear un grupo de vecinos vigilantes a causa de la inseguridad, y establecieron una campaña para evitar que indigentes deambularan por la zona.



Decidieron tomar medidas drásticas ante el incremento de personas que circulaban por el sector y que poco a poco fueron "tomando" las calles como su hogar, según los vecinos.



Como parte de esta campaña que se difundió en redes sociales y WhatsApp por los habitantes de la colonia, consideraron no darles alimento, dinero ni cualquier tipo de ayuda material.



Por medio de un volante llaman a no sacar la basura la noche anterior para evitar que la registren y la desparramen durante la madrugada, no ponerlos a trabajar y reportarlos al 911 cuando estén en calles, parques, escuelas o en cualquier lugar de la colonia.



Desconfían de policías

Por Astrid Arellano



Vecinos de varias colonias de Hermosillo expresaron su desconfianza hacia los policías.

“Claro que no se siente seguro uno, es mucha delincuencia y las autoridades calladas; yo ya llevo cuatro robos en mi casa y no hay en quién confiar, todo está muy corrupto”, dijo Rosa Bracamonte, vecina de la colonia Mesa del Seri.



“Los policías están coludidos con los delincuentes, se reparten droga entre ellos; la mayoría de ciudadanos estamos igual, no confiamos, no hay garantía de seguridad”, expresó Jesús Zazueta, de la colonia Villa Hermosa.



Pistola en mano asaltan Walmart del Morelos

Redacción/GH



Alrededor de 5 mil pesos en efectivo se llevó un hombre armado, ayer en la mañana, después de amenazar a la empleada de un supermercado localizado en la colonia Sacramento.



Seguridad Pública Municipal manifestó a través de un boletín que los hechos se registraron alrededor de las 07:21 horas, en el Walmart, localizado sobre el bulevar Morelos y la calle Congreso.



La perjudicada estaba trabajando y jalaba un carrito con monedas en el área de cajas, que servían para darles feria a las cajeras, pero en eso un hombre que vestía camisa a cuadros y que portaba una pistola la amenazó.



Haciendo uso del arma, la mujer fue despojada de aproximadamente 5 mil pesos, distribuidos en monedas de distintas denominaciones, los cuales tomó y se dio a la fuga con rumbo desconocido.