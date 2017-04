Dejan andador en el abandono

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Villa de Seris denunciaron abandono de un andador que se encuentra lleno de maleza y graffiti, lo cual preocupa pues es uno de los sitios representativos de la comunidad.



Eduardo Silva, comerciante del área, señaló que personas acudieron al sector para tomar dos bancas que correspondían al andador situado sobre callejón Sin Nombre, desde bulevar Agustín de Vildósola hasta la calle Ángela Peralta.



"Había bancas y llegaron unas personas y las quitaron para llevárselas, aquí vienen muchas personas adultas que a veces necesitan sentarse y ahora no tienen dónde.



"Lo que más hace falta es que limpien el pedazo que está lleno de maleza, hay mucho graffiti y casi no hay botes de basura tampoco".



María González Bringas, quien radica en el lugar, solicitó urgente atención por parte de las autoridades pues dijo que desde la construcción del andador se ha registrado un descuido del área recreativa.



"Desde que lo hicieron siempre ha estado abandonado, al principio sí estaba muy bonito y cuidado pero no duró mucho", agregó, "pedimos que si van a hacer algo que por favor nos ayuden a mantenerlo con bien".