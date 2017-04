Ya no aguantan los malos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los vecinos de la colonia Pimentel no aguantan los malos olores que surgen de los animales muertos que dejan tirados en una banqueta.



Como basurero han tomado la banqueta que se localiza sobre la calle Tabasco, esquina con Clemente Ávila, pues se pueden observar sillones tirados, ropa, platos y una gran cantidad de bolsas de basura.



Amalia García, pensionada, comentó que a diario va gente a tirar bolsas de basura, pero últimamente son animales muertos los que llevan.



"Si pasan por aquí luego se van a dar cuenta del mal olor que hay, ya no aguantamos y estamos hartos de que siempre haya malos olores, no es posible que la gente sea tan cochina", indicó.



Algunos padres de familia manifestaron su preocupación, pues a un lado del basurero clandestino se localiza una escuela.



"Cuando están en la escuela los plebes toda la mañana aspiran el olor a perro muerto, ya hemos limpiado nosotros pero parece que les barremos para que vuelvan a tirar a los animales ahí, nomás falta que los niños se enfermen", manifestó Judith López, ama de casa.



Los colonos comentaron que el mal olor ya no se aguanta, por lo que exhortaron a la comunidad a respetar el área y a las autoridades les solicitan ayuda para poder limpiar la banqueta, la cual tiene una gran cantidad de basura.