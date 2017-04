Realizan alumnos libretas artesanales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace casi un año Adrián Iván Gabriel Salazar y Marysol Castro Calles se dedican a realizar libretas, las cuales se distinguen por su forma, materiales y proceso de elaboración, que las hacen especiales frente a otras.



Lo que empezó como una idea para realizar un regalo, pronto se convirtió en una actividad de gran significado para Adrián Iván y Marysol, pues la realización de las libretas fue más allá de un pasatiempo.



"Marysol y yo queríamos hacernos unos regalos, pero para hacer una libreta tenía que comprar mucha madera y no me alcanzó el tiempo entonces me quedé con la idea de hacerlas y le comenté a ella y así fue surgiendo y entre los dos fuimos experimentando, echamos a perder mucha madera, muchas imágenes y así inició", comentó.



Gabriel Salazar ha tenido el apoyo no sólo de familiares y amigos sino también de compañeros y maestros, quienes lo han alentado a aprovechar los conocimientos adquiridos durante su estancia en la universidad.



"Me ha dado una visión diferente en los estudios, de hecho los maestros, los estudiantes me conocen ya con el negocio y me ha funcionado y pues me ha ayudado bastante lo que estudio para poder aprender a diseñar o manejar todo lo que es el proceso de las libretas", mencionó.



Las libretas artesanales que realizan Adrián y Marysol se han ido consolidando como un negocio fijo, pues no sólo se han vendido en Sonora, también han tenido pedidos en diferentes estados de la República.



"Me ha tocado mandar a Baja California Sur y Norte, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, la que más lejos ha llegado ha sido a Chiapas y hace poco me tocó hacer una que se fue para Argentina de alguien que iba de intercambio, ahorita también me encargaron una que está en portugués no sé si va a Brasil o a Portugal", indicó.



A pesar que inició como una actividad para ayudarse económicamente con los gastos de la universidad, Adrián tiene pensado seguir con la elaboración de libretas, pues ha sido una buena fuente de ingresos.