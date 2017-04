Parque La Sauceda queda entre ruinas

información relacionada Exprésate ¿Qué opina del abandono del parque La Sauceda?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un aire de nostalgia se respira en las ruinas y cenizas que dejó el incendio de aproximadamente 6 hectáreas que comprenden el Nororiente de La Sauceda.



Tras pasar La Burbuja, el olor a quemado impregna el ambiente sobre el camino que dirige hacia lo que fueron las áreas recreativas más representativas del lugar: Golfito, Chapoteadero y Casa del Terror, entre otros.



La gran cantidad de maleza y vientos registrados en la ciudad transformaron rápidamente en ceniza áreas que décadas anteriores se encontraban llenas de vida ante los visitantes que asistían al parque para convivir en familia.



El reflejo de un total abandono representado por bancas, juegos, árboles y lo que fue pasto en total ceniza, forma parte del lugar que robaba sonrisas y los mejores momentos a las familias sonorenses.



Con profunda tristeza, un trabajador del área, quien se encontraba presente al momento del siniestro, relató la angustia que vivió durante el momento del suceso.



"Los bomberos llegaron rápido, pero el problema es que se consumió muy rápido porque hacía mucho aire y eso fue lo que hizo que salieran más llamas".



"Nos da mucha tristeza porque aunque esté abandonado tenemos la esperanza de que se arregle y pueda ser visitado como antes".



Ante el ruido de las ramas que aún cuelgan de los pocos árboles del lugar, el trabajador manifestó que constantemente se registran actos vandálicos en el parque.



De alto riesgo



En un sector de alto riesgo de que se vuelva a registrar un incendio está ubicado el parque La Sauceda, informó el subdirector de Protección Civil Municipal, Francisco Matty Ortega.



"Todo lo que es el lugar en sí representa un alto riesgo de que se vuelva a prender derivado de otros eventos, por tal motivo ayer mismo se dio conocimiento a la Unidad Estatal de Protección Civil, ya es competencia que ellos tienen que estar observando y hacérselo saber a administradores del lugar".



"Es necesario que se realice la limpieza, el orden respecto de la maleza y también mantener una vigilancia y evitar que ingresen al sitio personas extrañas, ajenas al mueble que no está abierto al público, esas prácticas ayudarían a prevenir incendios de este tipo".



Uno de los principales motivos por los cuales se origina este tipo de incendios son actos vandálicos y la práctica de quema de maleza para la limpieza de terrenos, explicó Matty Ortega.



VANDALISMO



El parque La Sauceda registra constantes actos vandálicos que son enfrentados por personal del lugar que está al pendiente de las 40 hectáreas que comprenden el área.



Uno de los trabajadoresrelató con coraje lo que sintió al observar el caer de los árboles tras el incendio suscitado en más de 6 hectáreas sobre el área de lo que fue el "Río lento" del lugar.



"Me duele ver esto, porque da coraje todo lo que hacen, hay veces que roban a cada rato y uno nomás reporta o ve porque muchas veces podemos salir perjudicados"



"Hay veces que se me salen las lágrimas porque roban y uno no puede hacer nada nomás ver o reportar,me toca ver que se meten vagos".



"Inclusive ya perdí una uña con un desarmador porque me quiso matar un ratero; lo vi, lo agarré y lo entregué a la Policía, pero no tardaron en soltarlo, eso fue hace unos dos meses".



Durante las últimas semanas han proliferado los actos vandálicos, reiteró el trabajador, como el robo de aluminio y partes de la rueda de la fortuna que está situadafrente a la entrada al Chapoteadero.



"Hay veces que hasta diario están viniendo y más en la noche, ya en el día ya se acabaron los ataques; al parecer hay dos o tres personas que tenemos identificadas que vienen a hacer daño".



Agregó que constantemente se da aviso a las autoridades sobre los robos registrados en el lugar, pero que tras el paso de los días se continúa observando delincuentes que buscan dañar el parque.



El pasado lunes durante cuatro horas Bomberos de Hermosillo trabajaron para controlar el incendio en el parque recreativo La Sauceda, donde varias áreas resultaron afectadas, entre ellas, mesas, cercos y diferentes tipos de árboles.