Temen accidente a causa de hoyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de 15 años llevan sufriendo los residentes de la colonia Mirasoles debido a un canal de aguas pluviales que fue embovedado y que hace 8 meses colapsó y no ha sido reparado.



El desperfecto, de más de metro y medio de diámetro, se localiza en las calles Cerro del Águila y Cerro de las Galaxias, a unos pasos del Jardín de Niños Arcoíris y frente a un parque, situación que preocupa a los reportantes porque en cualquier momento alguien puede caer dentro.



"Hace unos 8 meses se empezó a hundir esta parte del canal, si te fijas, ya lo habían reparado, incluso le pusieron otro pedazo de reja porque el concreto cada cierto tiempo se está cayendo, pero ese problema siempre ha pasado", comentó Pamela Alvarado.



Eduardo Torres, otro de los vecinos afectados, platicó que fue un camión de carga pesada el que se estacionó sobre el embovedado y causó el desperfecto, y desde entonces las autoridades sólo han acudido a inspeccionar pero no llegan a una solución.



"Por aquí pasa mucha gente, ya cayó un carrito el otro día ahí y lo tuvo que sacar una grúa, este problema está en toda la colonia, aparte que cuando llueve se tapa y se inunda todo este sector, incluso el año antepasado el agua subió más de un metro", dijo.



Familias que viven a los alrededores tuvieron que colocar bardas en vez de cercos para poder evitar una inundación, agregó, ya que es necesario que el canal embovedado se limpie y se retire la basura, porque en todo este tiempo que ha estado el hueco se ha llenado de desperdicios.



Los vecinos afectados solicitaron también algún señalamiento que indique sobre la situación, ya que en la noche el socavón no se alcanza a ver bien y cualquiera puede caer y lesionarse seriamente con las varillas que ahí se encuentran.