Parece la calle de la amargura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Álvaro Obregón se quejaron del mal estado en el que se encuentra la calle República de Colombia a la altura de la calle Fernando Pesqueira, y pidieron que al menos le den una raspada.



Hilario Hernández, quien habita en la colonia desde hace más de 40 años, comentó que debido al arroyo que pasa por la calle Fernando Pesqueira, la calle está desgastada y llena de baches.



"De perdida una raspadita le deberían de dar, no puede ni cruzar uno a pie al parque o cuando vamos a misa, porque te caes, tengo que dar toda la vuelta por la otra calle, y cuando llueve pues ni hablar, ahí si ni con lancha pasa uno por el arroyo", opinó.



El reportante agregó que en esa ubicación se juntan varios problemas, ya que por un lado están las calles destrozadas y por otra parte la basura en el canal, que aunque hace poco tiempo lo limpiaron, la gente lo usa como basurero clandestino.



Aideé Vásquez lleva viviendo casi 30 años en la colonia y expresó que la calle República de Colombia ya la han pavimentado, pero necesita una reparación distinta a las que se han realizado, ya que tardan más en pavimentar y tapar los baches, que en lo que se vuelven a formar.



"Hace como dos semanas a mi esposo se le ponchó la llanta del carro porque cayó en un bache bien feo que tuve que venir a rellenarlo con tierra del mismo canal para que no vuelva a pasar lo mismo, pero nosotros no tenemos que andar haciendo el trabajo del Ayuntamiento, para eso pagamos impuestos", dijo.



Pronta respuesta por parte de la autoridad correspondiente esperan vecinos de la Álvaro Obregón, ya que aseguran que pronto llegarán las lluvias y la calle quedará intransitable, peor de como se encuentra en estos momentos.