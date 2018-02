Impactan asaltos el estado emocional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El estrés ocasionado cuando se es víctima de un asalto a mano armada podría provocar que el afectado sufra un infarto o incluso desatar tendencias suicidas si las emociones no se controlan de manera adecuada, reveló el sicólogo clínico Leonardo Miguel Aguirre Gallardo.



Explicó que aunque son casos que no son muy comunes, sí se han presentado situaciones en las que debido al impacto que ocasiona el estar frente a un arma o estar inmiscuido en una situación donde la vida corre peligro, las consecuencias pudieran ser fatales.



"Eso quiere decir que hay un pobre manejo del estrés y un pobre manejo de la ansiedad. Ya es una persona que viene cargando con ciertas características emocionales que no ha trabajado, aparte de que tenga cierta edad, cierto peso o antecedentes familiares que puedan detonar esa situación", dijo.



Enfermedades como la diabetes, problemas con el corazón, embolia, colitis, gastritis o úlceras, agregó, también podría ocasionar el alto nivel de estrés al que la víctima de asalto se vea sometida.



Aguirre Gallardo indicó que cuando una persona sufre un asalto, podría ser que los primeros días surja un ambiente de estrés y ansiedad, que se representará con paranoia, temor, incluso encerrarse en el domicilio sin querer salir al exterior.



"Se dice que puede surgir un trastorno de estrés postraumático a partir de los seis meses en los que el estrés y la ansiedad han permanecido; esto es en accidentes, asaltos, violaciones, en todo aquello que pueda atentar contra nuestra integridad física", señaló.



Las personas enfrentarán muchos altibajos emocionales, añadió, por eso no es recomendable realizar comentarios que pudieran herir susceptibilidades, como: ¡Ya supéralo!, ¡no seas exagerado!, ¡no te creo!, ¡estás mal!, entre otros, ya que lo importante es que la víctima enfrente la situación de la mejor manera posible, por más mínimo que parezca.



"La persona cuando está viviendo el asalto y lo llega a platicar a amigos y familiares, no termina de explicarles qué es lo que sintió y cómo es que lo vivió, y los otros no lo van a comprender del todo si es que nunca han experimentado un asalto, entonces hay que evitar comentarios negativos", apuntó.



A tomar precauciones



Francisco, empleado de una tienda de conveniencia a la cual han asaltado alrededor de seis veces en un periodo aproximado de cuatro meses, platicó su experiencia ante esta situación y aseguró que aunque no cree estar afectado emocionalmente, sí toma sus precauciones.



"De las seis veces que han robado me han tocado cuatro, porque las otras dos les tocó a una compañera que mejor prefirió renunciar por el miedo que tenía, porque la última vez que la asaltaron fue con pistola y la encerraron en el baño, y pues no cualquiera supera eso", externó.



Las medidas de seguridad son las mismas que se toman en cualquier tienda de la cadena comercial, dijo, como cámaras de vigilancia y tener un horario flexible, pero es difícil restringir la entrada de los clientes.



Guardar la calma



Mantener la calma y no oponer resistencia es la actitud que debe de tomar una persona al momento de ser asaltada por una persona que porte cualquier tipo de arma, señaló Antonio Salcedo Puente, comisario en jefe de la Policía Preventiva y Tránsito.



"Sabemos que en ese momento estamos en un estado de indefensión totalmente y la recomendación sería no oponer resistencia y darle al presunto delincuente lo que está pidiendo, que generalmente es el efectivo, un teléfono, y en el caso de un robo a comercio es la misma situación", dijo.



No es recomendable tener un enfrentamiento con el agresor, agregó, ya que muchas veces andan bajo los efectos de alguna droga y pueden presentar nerviosismo y lesionar a la persona a la cual están robando.



De acuerdo a las estadísticas proporcionadas semanalmente por Seguridad Pública de Hermosillo, el año pasado la corporación aseguró 428 armas blancas y 70 armas de fuego, y 465 personas fueron arrestadas por portar algún tipo de arma prohibida.